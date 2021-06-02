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Установлена причина смерти Сары Эверард

Установлена причина смерти Сары Эверард
Фото:twitter.com/MirrorBreaking_

В марте этого года тело женщины было обнаружено в Кенте

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти 33-летней жительницы Лондона Сары Эверард стала компрессия шеи. Ее тело было обнаружено в марте этого года неподалеку от города Эшфорд графства Кент. По информации от столичной полиции, родственников женщины уведомили о результатах экспертизы. Сейчас с ними работают специалисты, сообщает The Guardian.

Сара пропала 3 марта, возвращаясь домой от друзей, проживавших в Клэпеме. В 21:30 по местному времени ее запечатлела камера видеонаблюдения одного из домов, но больше женщину никто не видел. Предполагается, что ее похитили в этом районе.

По подозрению в похищении и убийстве был задержан 48-летний офицер лондонской полиции Уэйн Кузенс, работавший в отряде парламентской и дипломатической охраны. Суд над ним должен состояться 25 октября, а первое слушание назначено на 9 июля.

Обстоятельства гибели Сары потрясли британское общество. В более чем сорока городах прошли акции протеста в поддержку женщин, пострадавших от домашнего насилия и харассмента. Из-за действовавших в то время коронавирусных ограничений полиция попыталась разогнать шествующих, что привело к столкновениям и задержаниям.

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