Знаменитые британские изобретения

«Знаменитые британские ученые…» – такое начало фразы у многих вызывает улыбку: «Ну что они опять задумали? Какие немыслимые исследования на этот раз?» А меж тем именно британские ученые и изобретатели подарили миру немало открытий, без которых сложно представить современность. И порой их изобретения начинались с пустяка, никем не воспринимаемого всерьез, – помните знаменитое яблоко? Итак, чем мы обязаны британским ученым?

Пылесос

Пыль зародилась гораздо раньше человечества. Люди всегда стремились с ней бороться, хотя пыль всегда выигрывала. Ручные «подметатели ковров» появились еще в XIX веке, идея же электрического пылесоса первой пришла в голову британцу Хьюберту Сесилу Буту в начале ХХ века. После того как он обратил внимание на применявшееся в поездах устройство для сдувания пыли с сидений, ему пришла в голову мысль, что было бы гораздо практичнее не выдувать, а всасывать пыль. Он даже проэкспериментировал, пытаясь всосать пыль ртом (конечно, используя при этом платок).

Бут сконструировал устройство, известное как Puffing Billy («Рычащий Билли»). Оно было такое огромное, что его перевозили на лошадях, оставляли снаружи дома, а для чистки ковров использовался 30-метровый шланг, протягивавшийся через окно. Несмотря на размеры агрегата, услуга была так популярна в Лондоне, что Бут основал British Vacuum Cleaner Company. Среди его клиентов была королева Виктория, а также британское адмиралтейство. Компания Бута очистила бараки британских моряков от пыли и тем самым, поговаривают, положила конец эпидемии чумы. Интересный случай произошел с Бутом после чистки монетного двора: его задержала полиция, обвинив в краже золота. Дело в том, что Бут забыл выбросить пыль, и в его пылесосе скопилось большое количество золотого песка.

Компания Бута стала настолько популярна, что в начале ХХ века в Британии даже вошли в моду vacuum cleaner parties: леди из высшего общества пили чай, наблюдая, как служащие Бута чистят ковры в доме. Пылесос Бута был огромным и шумным и, несомненно, требовал доработки. Но именно он дал начало развитию пылесосостроения.

Зубная щетка

Человечество заботилось о гигиене полости рта еще задолго до изобретения зубной щетки, используя палочки или веточки деревьев с разлохмаченным концом. Прообраз современной зубной щетки появился в Китае в XV веке. Это были палочки из кости или бамбука, на которых была закреплена щетина кабана. Щетка в привычном нам виде появилась благодаря англичанину Уильяму Эддису в конце XVIII века. Находясь в тюрьме, Эддис был сильно недоволен предлагавшимся там методом чистки зубов – с помощью тряпки, сажи и соли. Он проделал отверстия в оставшейся после обеда кости, вставил туда пучки свиной щетины, скрепил их клеем, и результат его удовлетворил. Первым делом после освобождения Эддис основал компанию Wisdom Toothbrushes, которая выпускала недорогие зубные щетки из свиной щетины и чуть подороже из барсучьей. К середине XIX века массовое производство зубных щеток распространилось в Англии, Франции, Германии и Японии, а спустя 45 лет и в Америке. Кстати, компания Wisdom Toothbrushes существует по сей день и выпускает около 70 млн зубных щеток в год.

Шоколадная плитка

С тех пор как европейцы открыли для себя какао-бобы, они стали экспериментировать с приготовлением шоколада. Результаты таких экспериментов были далеки от того, что мы можем сейчас купить в любом магазине. Сначала это был горячий напиток, широко распространенный среди аристократии. Первое кафе, где подавали шоколад, открылось в Лондоне в 1657 году. Шоколад был напитком для богатых и стоил до 15 шиллингов за фунт. Шоколадный переворот произошел в XIX веке, когда голландец Конрад ван Хоутен создал гидравлический пресс, благодаря которому из какао-бобов стало возможным получать какао-порошок и какао-масло. Их стали добавлять в горячий шоколад, что позволило добиться его затвердения. При чем тут англичане? Они всегда держали руку на пульсе любых инноваций. В 1847 году англичанин Джозеф Фрай из компании «Фрай и сыновья» (J. S. Fry & Sons) придумал смешивать какао-порошок с сахаром и горячим маслом какао и отливать смесь в плитки. Так появился плиточный шоколад, и теперь любимое лакомство стало удобно брать с собой.

Детская коляска

Мамы со всего мира должны сказать спасибо герцогу Девонширскому: именно он попросил художника и архитектора Уильяма Кента сконструировать переноску для своих детей (детей в те времена носили исключительно на руках, так что идея переноски была новаторской). Так в 1733 году был создан прообраз современной коляски – мини-экипаж, который тянули пони, ослик или коза. Ребенок в нем мог только сидеть, но и это облегчило жизнь герцогине Девонширской. Изобретение понравилось многим людям, однако купить коляску могли только привилегированные слои – уж очень дорого она стоила. Бум спроса на детские экипажи пришелся на 1840 год, после того как королева Виктория прогулялась с детской коляской в королевском парке. Всем хотелось быть похожими на королеву (хотя сама коляска была очень неудобной: ее приходилось в буквальном смысле тащить за собой).

Роль пони в аристократических семьях выполняли няни или сами родители, пока в 1853 году англичанин Чарльз Бертон не разработал коляску, в которой ручка была расположена сзади, – такую коляску можно было толкать вперед, что было гораздо легче. Уильям Ричардсон пошел дальше и разработал реверсивную коляску, где ребенок мог сидеть как лицом, так и спиной к «извозчику». Мир стал интереснее и для ребенка. А родители с облегчением вздохнули.

Велосипед

«Что тут изобретать?» – скажете вы. Но и здесь англичане отметились. Легенд о создании велосипеда немало, и сложно с точностью сказать, когда он появился; тем более что модификаций двухколесной конструкции, без которой многие сейчас не представляют передвижения, было предостаточно. Но в том виде, который нам знаком сейчас, велосипед появился благодаря английскому изобретателю – Джону Кемпу Старли. В 1884 году он создал модель, которую назвал Rover, что в переводе с английского означает «скиталец, бродяга». Первые «роверы» уже обладали цепной передачей на заднее колесо, сами колеса были одинаковыми по размеру, а место для велосипедиста находилось между ними. Такая конструкция казалась настоящим прорывом после всего, что было ранее. Эта модель стала столь популярной, что в некоторых языках слово «rover» используется для обозначения велосипеда вообще.

Старли, вдохновленный успехами своей модели, спустя пару лет основал Rover Company, которая со временем превратилась в гигантский автомобильный концерн. А «ровер» продолжал совершенствоваться: в 1888 году его снабдили надувными шинами из каучука (между прочим, тоже изобретение британца – Джона Бойда Данлопа), и использование велосипедов стало максимально комфортным.