75% взрослого населения Великобритании получили первую дозу вакцины

1 июня в стране не было зафиксировано ни одной смерти от COVID-19

Британское правительство сообщило о новом успехе в рамках программы вакцинации, пишет The Independent. 75% взрослого населения страны (более 39,5 млн человек) получили первую дозу вакцины против COVID-19.

В лидеры по доле привитого населения вырвался Уэльс, где 83,5% граждан старше 18 лет (2,1 млн) сделали первую прививку. На втором месте находится Англия (74,7% или 33 млн человек), на третьем – Шотландия (74,1% или 3,2 млн человек), на четвертом – Северная Ирландия (73,1% или 1 млн человек).

1 июня в Соединенном Королевстве впервые с марта 2020 года не было зафиксировано ни одной смерти от коронавируса.

Одна доза вакцины компаний Pfizer или AstraZeneca только на 33% эффективна против индийского варианта COVID-19, показывает исследование Службы общественного здравоохранения Англии (Public Health England, PHE). Однако этот показатель возрастает до 88% после двух доз вакцины Pfizer и до 60% после полной вакцинации препаратом AstraZeneca.

Из-за этого некоторые эксперты сомневаются в необходимости полностью снять коронавирусные ограничения 21 июня. Однако на Даунинг-стрит заявили, что пока планы правительства остаются в силе.