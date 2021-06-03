Букингемский дворец опубликовал программу празднования платинового юбилея Елизаветы II

В 2022 году жителей Великобритании ждут четырехдневные выходные

В 2022 году, со 2 по 5 июня, Великобритания будет отмечать 70-летие правления королевы Елизаветы II. Букингемский дворец уже опубликовал программу празднования платинового юбилея.

Как будут проходить празднования?

2 июня, впервые после начала пандемии, в полном масштабе будет проведена церемония Trooping the Colour с участием более 1,4 тыс. военнослужащих, 200 лошадей и 400 музыкантов. Также по всей стране, на Нормандских островах, на острове Мэн и заморских территориях Великобритании будут зажжены «платиновые маяки». Впервые их зажгут и в столицах стран Содружества.

3 июня в соборе Святого Павла будет проведен благодарственный молебен.

4 июня члены королевской семьи во главе с Ее Величеством посетят Эпсомское Дерби. Вечером состоится живой концерт, в котором примут участие звезды мировой величины, однако их имена пока не называются.

5 июня представители общественности будут приглашены на юбилейный обед во дворец, а по всей Великобритании пройдут уличные торжества. В тот же день в районе Букингемского дворца состоится праздничное шествие, в котором примут участие 5 тыс. человек из Великобритании и стран Содружества.

Ожидается, что королева лично посетит все мероприятия, кроме юбилейного обеда.

Источник: BBC