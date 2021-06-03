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Португалию исключили из зеленого списка стран для путешествий

Португалию исключили из зеленого списка стран для путешествий
Фото:123rf.com

Семь государств будут включены в красный список

Надежды британцев на открытие новых туристических направлений не оправдались: правительство не добавило ни одной страны в зеленый список, сообщает Sky News. Кроме того, с 8 июня в желтый список будет перемещена Португалия из-за возросшего числа заражений. Теперь прибывающим оттуда придется отбывать десятидневный карантин и сдавать два ПЦР-теста на COVID-19.

Семь государств будут добавлены в красный список – это Афганистан, Бахрейн, Коста-Рика, Египет, Судан, Тринидад и Тобаго, Шри-Ланка.

Министр транспорта Великобритании Грант Шеппс заявил, что решение об исключении Португалии из списка безопасных направлений далось правительству непросто. Министры хотят не допустить нового всплеска заболеваний, чтобы 21 июня большинство коронавирусных ограничений внутри страны были сняты.

Авиакомпании отнеслись к решению правительства отрицательно. Авиасектор понес огромные потери из-за 15 месяцев простоя и делал большие ставки на возобновление международного туризма этим летом. Исполняющий обязанности генерального секретаря Британской ассоциации пилотов (BALPA) Брайан Страттон заявил: «Такое решение приведет к дальнейшим сокращениям в отрасли. Авиакомпаниям нужен этот летний сезон, если они хотят выжить».

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