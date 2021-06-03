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В Оксфордшире хотят ограничить курение в общественных местах

В Оксфордшире хотят ограничить курение в общественных местах
Фото:123rf.com

Цель местных властей – сократить число курильщиков до 5% к 2025 году  

Оксфордшир планирует стать первым графством Англии, где запретят курение вне ресторанов и офисов, пишет The Telegraph. К 2025 году местные власти планируют добиться сокращения числа курильщиков с 12% до 5% населения региона.

Работодателей, чьи сотрудники перестанут курить на улице возле офиса или фабрики, будут поощрять. В муниципалитетах также работают над созданием зон, свободных от курения. Туда будут включены территории рядом с жилыми домами, школами и игровыми площадками. Помимо этого, власти хотят принять меры в отношении нелегальной торговли табачными изделиями и продажи электронных сигарет несовершеннолетним.

Благотворительная организация Action on Smoking and Health (ASH) сообщает, что с 2012 по 2017 годы 2132 человека умерли в Оксфордшире от заболеваний, связанных с курением.

Муниципалитеты будут самостоятельно разрабатывать ограничительные меры, а точной даты их внедрения пока нет. Многим такая инициатива пришлась не по нраву. К примеру, Саймон Кларк, глава группы Forest, лоббирующей интересы курильщиков, высказался против новых планов. «Если взрослые люди хотят курить, это их дело. Если они решают сделать перекур в рабочее время, с этим должен разбираться работодатель, а никак не местные власти», – заявил Кларк.

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