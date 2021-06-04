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«Гарри Поттер» и кулинарные книги: что читали британцы во время карантина

«Гарри Поттер» и кулинарные книги: что читали британцы во время карантина
Фото:123rf.com

Продажи книг за время пандемии выросли на 14%

За время карантина жители Великобритании «заново открыли для себя радость чтения», говорят в издательстве Bloomsbury. Продажи книг за время пандемии выросли на 14% и принесли издательству £185 млн, пишет The Guardian.

Наибольшей популярностью у британских читателей пользовались книги в жанре фэнтези, кулинарные книги, а также произведения о социальной инклюзии. Новыми бестселлерами стали романы американской писательницы в жанре фэнтези Сары Маас, фантастический роман британской писательницы Сюзанны Кларк «Пиранези», а также «Человечество» нидерландского историка и писателя Рутгера Брегмана.

Книги о Гарри Поттере продолжают пользоваться популярностью даже спустя 25 лет после публикации первого тома. По данным Bloomsbury, их продажи выросли на 7% за 2020 год.

Исполнительный директор издательства Найджел Ньютон считает, что возросший интерес к чтению сохранится и после пандемии. Продажи книжных магазинов находятся на высоком уровне с момента их открытия в апреле 2021 года, а прибыль превышает предварительные прогнозы аналитиков.

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