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Цены на бензин обновили двухлетний максимум

Цены на бензин обновили двухлетний максимум
Фото:123rf.com

Средняя стоимость одного литра взлетела до 129 пенсов

Цены на бензин обновили двухлетний максимум, сообщает BBC со ссылкой на данные компании RAC Limited. В качестве одной из причин аналитики называют намеренное повышение цен розничными продавцами, чтобы компенсировать снижение продаж во время пандемии.

В мае 2020 года из-за падения цен на нефть стоимость литра бензина упала до 106 пенсов, однако автомобилисты не смогли этим воспользоваться из-за карантина и ограничений на передвижение внутри страны.

Сейчас средняя стоимость одного литра взлетела до 129,2 пенса, что является самым высоким показателем с августа 2019 года. 

Теперь британским водителям приходится платить за полный бак бензина на £8 больше, чем семь месяцев назад. Цены на дизельное топливо растут чуть медленнее: за последние 12 месяцев они увеличились чуть менее чем на 20 пенсов за литр.

Кроме того, пандемия изменила динамику розничных продаж топлива. Покупка бензина на АЗС одной из крупных сетей супермаркетов в настоящее время сэкономит водителям около 4 пенсов за литр при средней цене на бензин в 124,8 пенса и дизельное топливо в 127,36 пенса.

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