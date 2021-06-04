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На британском рынке труда начало расти число вакансий

На британском рынке труда начало расти число вакансий
Фото:pixabay.com

Однако количество квалифицированных сотрудников уменьшается c 2017 года

По данным аудиторской компании KPMG, с мая 2021 года на британском рынке труда начало расти число вакансий. Это стало возможным благодаря ослаблению ряда коронавирусных ограничений и возобновлению работы компаний. Однако количество квалифицированных сотрудников, способных занять эти должности, уменьшается c 2017 года.

Больше всего вакансий открыто в области информационных технологий (IT), так было еще до пандемии, а также в индустрии гостеприимства. Отели, гостиницы, туристические компании и рестораны стараются набрать персонал и вернуться к показателям до карантина. Эта отрасль столкнулась с большими сокращениями, несмотря на финансовую помощь от государства, пишет BBC. При этом в розничной торговле роста вакансий не отмечено.

«Нехватка рабочей силы ощущалась в Великобритании еще до пандемии, а COVID-19 только усугубил ситуацию Это самая актуальная проблема рынка труда, которая может замедлить восстановление экономики», – заявила заместитель генерального директора Конфедерации по найму и трудоустройства (REC) Кейт Ботсмит.

В ответ на это в правительстве напомнили о новой программе Kickstart, которая позволит молодым специалистам получать необходимые навыки на работе, а компании получать до £3 тыс. за каждого нового стажера.

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