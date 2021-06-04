Программа First Homes поможет сэкономить до £100 тыс. при покупке первого жилья

Люди смогут получить скидку до 50%

4 июня правительство представило новую государственную программу First Homes для тех, кто приобретает первую недвижимость в Англии. В рамках программы люди смогут получить скидку, сэкономив до £100 тыс., пишет The Guardian.

Новая схема в первую очередь направлена на поддержку ключевых работников (key workers) – водителей такси, работников супермаркетов, сотрудников NHS. Они и другие покупатели смогут приобрести первую недвижимость по стоимости на 30% ниже рыночной. При этом местные власти по желанию могут увеличить размер скидки до 40% или 50%.

Подать заявку на участие в программе смогут домохозяйства, чей совокупный годовой доход не превышает £80 тыс. (£90 тыс. для жителей Лондона).

При этом недвижимость необходимо выбрать из определенной ценовой категории: после скидки семьи должны заплатить не менее £250 тыс. (£420 тыс. для Лондона). Местные власти могут выставить дополнительные требования.

Первые дома, участвующие в программе First Homes, были выставлены на продажу в городе Болсовер графства Дербишир. Правительство пообещало профинансировать строительство еще 1,5 тыс. домов, которые появятся на рынке осенью этого года, и выставлять не менее 10 тыс. домов ежегодно.