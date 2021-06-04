Борис Джонсон получил вторую дозу вакцины AstraZeneca

3 июня премьер-министру сделали вторую прививку от коронавируса

Первую дозу вакцины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил еще в марте в лондонской больнице святого Томаса, где он проходил лечение от COVID-19. Фото, сделанное во время прохождения премьер-министром второго этапа вакцинации, было опубликовано в его официальном аккаунте в «Твиттере» с подписью: «Второй этап пройден. Сделайте прививку, когда придет ваша очередь».

Борис Джонсон вакцинировался препаратом компании AstraZeneca, использование которого было ранее приостановлено в некоторых европейских странах из-за опасений, что он может вызывать тромбоз. Впоследствии большинство из них изменили свою политику.

Всемирная организация здравоохранения и Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) подтвердили безопасность вакцины AstraZeneca, однако в Великобритании лицам до 30 лет предлагают альтернативные варианты.

Вакцину от COVID-19 помимо Бориса Джонсона получили президент США Джо Байден, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

Источник: Sky News