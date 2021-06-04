﻿﻿﻿﻿﻿

Борис Джонсон получил вторую дозу вакцины AstraZeneca

Борис Джонсон получил вторую дозу вакцины AstraZeneca
Фото:flickr.com/number10gov

3 июня премьер-министру сделали вторую прививку от коронавируса

Первую дозу вакцины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил еще в марте в лондонской больнице святого Томаса, где он проходил лечение от COVID-19. Фото, сделанное во время прохождения премьер-министром второго этапа вакцинации, было опубликовано в его официальном аккаунте в «Твиттере» с подписью: «Второй этап пройден. Сделайте прививку, когда придет ваша очередь».

Борис Джонсон вакцинировался препаратом компании AstraZeneca, использование которого было ранее приостановлено в некоторых европейских странах из-за опасений, что он может вызывать тромбоз. Впоследствии большинство из них изменили свою политику.

Всемирная организация здравоохранения и Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) подтвердили безопасность вакцины AstraZeneca, однако в Великобритании лицам до 30 лет предлагают альтернативные варианты.

Вакцину от COVID-19 помимо Бориса Джонсона получили президент США Джо Байден, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

Источник: Sky News

profile-sample2
Программа First Homes поможет сэкономить до £100 тыс. при покупке первого жилья
04-06-2021
profile-sample2
Борис Джонсон получил вторую дозу вакцины AstraZeneca
04-06-2021
profile-sample2
На британском рынке труда начало расти число вакансий
04-06-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.