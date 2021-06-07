﻿﻿﻿﻿﻿

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о рождении второго ребенка

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о рождении второго ребенка
Фото:www.instagram.com/sussexroyal

У герцога и герцогини Сассекских родилась девочка

Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась утром 4 июня в больнице в Санта-Барбаре, Калифорния. Отмечается, что мама и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо. «Королева, принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская, герцог и герцогиня Кембриджские проинформированы об этом событии и очень рады ему», – говорится в заявлении Букингемского дворца.

Принц Гарри и Меган Маркл отметили, что назвали дочь в честь ее прабабушки – королевы Елизаветы II, которую в семейном кругу называют Лилибет. Второе имя, Диана, было выбрано в честь бабушки, принцессы Уэльской.

С рождением дочери супругов поздравили отец Гарри, принц Уэльский, и его жена, герцогиня Корнуолльская, герцог и герцогиня Кембриджские, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также лидер Лейбористской партии Кир Стармер.

В заявлении герцога и герцогини Сассекских говорится: «4 июня мы были благословлены рождением дочери, Лили. Она значит больше, чем мы могли представить. Мы благодарны за любовь и молитвы, которые мы получали со всего мира. Спасибо за вашу бесконечную доброту и поддержку в это особое для нашей семьи время».

Лилибет Диана занимает восьмое место в очереди на британский престол. Пара пока не публиковала фото новорожденной.

Источник: BBC.

profile-sample2
В Великобритании отметили 77-ю годовщину высадки в Нормандии
07-06-2021
profile-sample2
Иран атакует посредством фейковых сайтов
07-06-2021
profile-sample2
Принц Гарри и Меган Маркл объявили о рождении второго ребенка
07-06-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.