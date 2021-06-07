Принц Гарри и Меган Маркл объявили о рождении второго ребенка

У герцога и герцогини Сассекских родилась девочка

Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась утром 4 июня в больнице в Санта-Барбаре, Калифорния. Отмечается, что мама и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо. «Королева, принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская, герцог и герцогиня Кембриджские проинформированы об этом событии и очень рады ему», – говорится в заявлении Букингемского дворца.

Принц Гарри и Меган Маркл отметили, что назвали дочь в честь ее прабабушки – королевы Елизаветы II, которую в семейном кругу называют Лилибет. Второе имя, Диана, было выбрано в честь бабушки, принцессы Уэльской.

С рождением дочери супругов поздравили отец Гарри, принц Уэльский, и его жена, герцогиня Корнуолльская, герцог и герцогиня Кембриджские, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также лидер Лейбористской партии Кир Стармер.

В заявлении герцога и герцогини Сассекских говорится: «4 июня мы были благословлены рождением дочери, Лили. Она значит больше, чем мы могли представить. Мы благодарны за любовь и молитвы, которые мы получали со всего мира. Спасибо за вашу бесконечную доброту и поддержку в это особое для нашей семьи время».

Лилибет Диана занимает восьмое место в очереди на британский престол. Пара пока не публиковала фото новорожденной.

Источник: BBC.