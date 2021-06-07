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В Великобритании вакцинацию будут продвигать приложения для знакомств

В Великобритании вакцинацию будут продвигать приложения для знакомств
Фото:123rf.com

Вакцинированным пользователям предоставят бонусы

Правительство Великобритании нашло способ убедить молодых людей вакцинироваться: сделанная прививка увеличит шансы попасть на свидание. Министерство здравоохранения Великобритании призвало на помощь популярные приложения для знакомств, чтобы привлечь молодых людей, и в рамках этого сотрудничества одновременно с развертыванием вакцинации для лиц младше 30 лет будет запущена оригинальная программа.

Пользователи таких приложений, как Tinder, Match, Hinge, Bumble, Badoo, Plenty of Fish, OurTime и Muzmatch, получат ряд преимуществ, если добавят в свой профиль статус вакцинации (включая виртуальные значки и наклейки). Участие в программе является полностью добровольным и не связано с какими-либо медицинскими записями или приложением Национальной службы здравоохранения.

Еще одну группу населения, которая, как считается, менее склонна к вакцинации, планирует привлечь приложение Muzmatch, тоже в сотрудничестве с Министерством здравоохранения. Целевой аудиторией данного приложения являются одинокие мусульмане. Правительство стремится продвигать вакцинацию среди британцев из числа этнических меньшинств, так как опросы свидетельствуют об их скептическом отношении к прививкам. Кроме того, Muzmatch собирается попросить экспертов в области медицины ответить на вопросы о вакцинах в социальных сетях.

Источник: The Guardian.

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