﻿﻿﻿﻿﻿

Иран атакует посредством фейковых сайтов

Иран атакует посредством фейковых сайтов
Фото:123rf.com

Его цель – продвижение независимости Шотландии и антисаудовских и антиизраильских идей

В докладе, опубликованном Обществом Генри Джексона, сообщается, что Иран значительно расширил диапазон своих целей. Так, США перехватили более ста доменных имен, которые в прошлом году использовались в кибер-кампаниях Корпуса стражей исламской революции.

Было обнаружено, что Иран финансировал страницы в Facebook, продвигающие независимость Шотландии, а также выяснилось, что Иран стоит за аккаунтами левых, которые пропагандируют идеи, направленные против Израиля и поддерживающие Палестину. Кроме того, сайт, привязанный к иранскому номеру телефона, был уличен в плагиате статей, соответствующих его риторике, с других сайтов, – это, например, материал о предполагаемом росте оскорбительных комментариев в адрес мусульманских женщин после заявлений Бориса Джонсона.

В докладе говорится, что Иран успешно основал в Великобритании ряд организаций, в частности религиозных и образовательных. В их числе – Исламская комиссия по правам человека (Islamic Human Rights Commission, IHRC), которая зарегистрирована как благотворительная организация и управляет лондонским книжным магазином и центром для проведения мероприятий. По информации доклада, IHRC использовалась как выразитель проиранских политических идей в Лондоне.

Источник: The Telegraph

profile-sample2
В Великобритании вакцинацию будут продвигать приложения для знакомств
07-06-2021
profile-sample2
В Великобритании отметили 77-ю годовщину высадки в Нормандии
07-06-2021
profile-sample2
Иран атакует посредством фейковых сайтов
07-06-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.