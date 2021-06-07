Иран атакует посредством фейковых сайтов

Его цель – продвижение независимости Шотландии и антисаудовских и антиизраильских идей

В докладе, опубликованном Обществом Генри Джексона, сообщается, что Иран значительно расширил диапазон своих целей. Так, США перехватили более ста доменных имен, которые в прошлом году использовались в кибер-кампаниях Корпуса стражей исламской революции.

Было обнаружено, что Иран финансировал страницы в Facebook, продвигающие независимость Шотландии, а также выяснилось, что Иран стоит за аккаунтами левых, которые пропагандируют идеи, направленные против Израиля и поддерживающие Палестину. Кроме того, сайт, привязанный к иранскому номеру телефона, был уличен в плагиате статей, соответствующих его риторике, с других сайтов, – это, например, материал о предполагаемом росте оскорбительных комментариев в адрес мусульманских женщин после заявлений Бориса Джонсона.

В докладе говорится, что Иран успешно основал в Великобритании ряд организаций, в частности религиозных и образовательных. В их числе – Исламская комиссия по правам человека (Islamic Human Rights Commission, IHRC), которая зарегистрирована как благотворительная организация и управляет лондонским книжным магазином и центром для проведения мероприятий. По информации доклада, IHRC использовалась как выразитель проиранских политических идей в Лондоне.

Источник: The Telegraph