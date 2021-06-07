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В Великобритании отметили 77-ю годовщину высадки в Нормандии

В Великобритании отметили 77-ю годовщину высадки в Нормандии
Фото:commons.wikimedia.org

Более ста ветеранов отдали дань уважения погибшим товарищам

6 июня 1944 года солдаты союзных войск высадились на побережье Нормандии. Любые мысли о доме давно были скрыты густым дымом и ревом артиллерийских снарядов.

В 77-ю годовщину десантной операции пандемия короновируса не позволила ветеранам поехать во Францию, чтобы присутствовать на официальном открытии первого мемориала, посвященного британцам, погибшим в ходе высадки в Нормандии (за установку мемориала, на котором высечены имена 22 442 солдат, ветераны выступали на протяжении многих лет). Но это поколение не сдается так просто: более ста человек собрались в Национальном мемориальном дендрарии в графстве Стаффордшир, чтобы почтить память павших товарищей.

Принц Уэльский выступил с видеообращением к собравшимся, в котором сказал: «Я знаю, как сильно наши ветераны надеялись оказаться сегодня в Нормандии, чтобы своими глазами увидеть мемориал, установленный в их честь. Я надеюсь, что он послужит напоминанием обо всех, чьи жизни были потеряны». Принц Чарльз является покровителем организации Normandy Memorial Trust, установившей мемориал (стоимостью £30 млн) на склоне холма, с которого открывается вид на «Голд-Бич».

Источник: The Telegraph.

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