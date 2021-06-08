Обвиняемый по делу Сары Эверард предстал перед судом

Уэйн Кузенс признал вину по двум обвинениям

8 июня Уэйн Кузенс, который сейчас находится в тюрьме Белмарш на юго-востоке Лондона, предстал перед судом Олд-Бейли по видеосвязи. Он признал себя виновным в похищении Сары Эверард 3 марта и в ее изнасиловании в период со 2 по 10 марта. Кроме того, 48-летний Кузенс признал, что несет ответственность за ее смерть, однако пока не ответил на предъявленное ему обвинение в убийстве Эверард.

Суду сообщили, что психиатрическое заключение составляется и может быть готово в следующем месяце. На заседании также присутствовали несколько членов семьи Эверард.

Следующее слушание пройдет 9 июля.

В последний раз Сару Эверард видели 3 марта, когда она направлялась в сторону своего дома на юге Лондона. Ее тело было найдено 10 марта в графстве Кент. В заявлении, сделанном после ее смерти, родственники назвали ее «примером для всех нас» и сказали, что гордятся ею. В заявлении семьи, в частности, говорилось: «Сара была ярким и прекрасным человеком, чудесной дочерью и сестрой. Она была доброй, заботливой и надежной. Она всегда ставила других на первое место и обладала потрясающим чувством юмора».

Источник: The Guardian.