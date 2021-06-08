﻿﻿﻿﻿﻿

Обвиняемый по делу Сары Эверард предстал перед судом

Обвиняемый по делу Сары Эверард предстал перед судом
Фото:twitter.com/MirrorBreaking_

Уэйн Кузенс признал вину по двум обвинениям

8 июня Уэйн Кузенс, который сейчас находится в тюрьме Белмарш на юго-востоке Лондона, предстал перед судом Олд-Бейли по видеосвязи. Он признал себя виновным в похищении Сары Эверард 3 марта и в ее изнасиловании в период со 2 по 10 марта. Кроме того, 48-летний Кузенс признал, что несет ответственность за ее смерть, однако пока не ответил на предъявленное ему обвинение в убийстве Эверард.

Суду сообщили, что психиатрическое заключение составляется и может быть готово в следующем месяце. На заседании также присутствовали несколько членов семьи Эверард.

Следующее слушание пройдет 9 июля.

В последний раз Сару Эверард видели 3 марта, когда она направлялась в сторону своего дома на юге Лондона. Ее тело было найдено 10 марта в графстве Кент. В заявлении, сделанном после ее смерти, родственники назвали ее «примером для всех нас» и сказали, что гордятся ею. В заявлении семьи, в частности, говорилось: «Сара была ярким и прекрасным человеком, чудесной дочерью и сестрой. Она была доброй, заботливой и надежной. Она всегда ставила других на первое место и обладала потрясающим чувством юмора».

Источник: The Guardian.

profile-sample2
Где и когда можно увидеть солнечное затмение
08-06-2021
profile-sample2
Тест “Жизнь замечательных людей в Англии”
08-06-2021
profile-sample2
Обвиняемый по делу Сары Эверард предстал перед судом
08-06-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.