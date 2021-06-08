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В Англии расширена программа вакцинации

В Англии расширена программа вакцинации
Фото:123rf.com

С 8 июня вакцину могут получить лица от 25 до 29 лет

Этот шаг приближает Великобританию к поставленной правительством цели – вакцинировать все взрослое население страны до конца июля. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что вакцины разрушают связь между заражениями, госпитализациями и летальными случаями. Однако, по его словам, еще рано принимать решение о следующем этапе снятия ограничений.

Это обусловлено ростом числа заражений COVID-19, связанным с распространением индийского штамма B.1.617.2 (он же штамм «Дельта»). На данный момент этот штамм коронавируса встречается чаще всего, а его распространение пытаются остановить за счет увеличения количества проводимых тестов.

Министр здравоохранения также призвал учеников средних школ два раза в неделю проходить экспресс-тестирование и подчеркнул, что количество заражений особенно быстро растет среди учеников старших классов.

В соответствии с предложенной правительством программой оставшиеся ограничения должны быть сняты 21 июня (четвертый этап). Это станет последним шагом на пути для возвращения к нормальной жизни.

Правительство призывает всех людей, которые получат сообщение о возможности пройти вакцинацию, записаться на нее. Лицам в возрасте до 39 лет и беременным женщинам будет предложена вакцина Pfizer или Moderna.

Источник: BBC.

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