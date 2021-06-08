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Где и когда можно увидеть солнечное затмение

Где и когда можно увидеть солнечное затмение
Фото:123rf.com

На этой неделе британцы смогут наблюдать редкое астрономическое явление

В ближайший четверг, 10 июня, в Гренландии, Исландии, Арктике, в большей части Европы, а также во многих районах Северной Америки и Азии можно будет увидеть солнечное затмение. В большинстве регионов оно будет частичным.

В ряде мест в России, Гренландии и Канаде можно будет наблюдать кольцеобразное затмение – оно происходит, когда Луна находится на большом удалении от Земли и не может скрыть солнечный диск полностью, а оставляет видимым яркое кольцо (из-за этого такое затмение и называют кольцеобразным).

Затмение можно будет увидеть с 8:12 по всемирному координированному времени (UTC), когда Луна начнет понемногу закрывать собой Солнце. В 10:41 явление достигнет своего пика, а закончится в 13:11. Летом Великобритания живет по UTC+1, поэтому максимальную фазу затмения здесь можно увидеть в 11:41 по местному времени.

Специалисты напоминают, что смотреть на Солнце невооруженным глазом опасно, лучше воспользоваться для этого специальными очками.

Источник: The Guardian

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