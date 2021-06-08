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Свадебный сезон – 2021

Свадебный сезон – 2021
Фото:123rf.com

Купить загородный дом и заработать на организации свадеб

С начала пандемии коронавируса все крупные мероприятия, в том числе свадьбы, отменялись. Сейчас самое подходящее время, чтобы заняться свадебным бизнесом, так как популярные места для проведения подобных мероприятий забронированы вплоть до 2023 года.

Многие владельцы загородных домов вкладывают большие средства в их переоборудование для проведения свадеб. Конечно, для такого рода мероприятий подойдет не любой дом. Необходимо пространство: для проведения свадеб требуется около 185 кв. м внутреннего пространства, будь то часть главного дома, шатер, переоборудованный амбар или конюшня. Наличие спальных комнат и большой парковки для гостей также имеет значение, как и доступность транспорта рядом с местом проведения мероприятия.

Организация свадеб может приносить высокий доход, однако не следует забывать, что из суммы, которую заплатят молодожены, необходимо будет вычесть НДС в размере 20%, комиссию организаторам свадеб или веб-сайтам, которые свяжут домовладельца с парой (еще 10–15%), а также расходы на техническое обслуживание и уборку.

Кроме того, владельцам загородных домов, которые решат проводить свадьбы, следует иметь в виду, что это достаточно тяжелая работа: им придется все время быть начеку, а после каждого торжества дом будет требовать уборки.

Источник: The Telegraph.

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