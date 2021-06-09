«Под какой процент вы можете взять для нас ипотечный кредит?»

Почти всегда клиенты начинают общение именно с этого вопроса. Ответить на него довольно сложно, поскольку процентная ставка – это только один из факторов и по ней одной нельзя судить о выгоде того или иного предложения.

В первую очередь банковский процент по кредиту зависит от размера вашего депозита. Чем больше депозит, тем меньше рискует банк и, соответственно, тем более низкий процент может предложить. Например, на сегодняшний день один крупный банк предлагает следующие проценты для людей, покупающих свою первую недвижимость (First Time Buyers):

Размер депозита Ставка банка От 40% 1,39% От 30% 1,74% От 20% 2,34% От 15% 2,64% От 10% 3,09%

Что для вас выгоднее: взять ипотеку с депозитом в 5% или откладывать деньги, чтобы скопить депозит побольше и получить ставку поменьше? Решать вам.

Следует также учесть, что, кроме процентов по ипотеке, есть и другие платежи:

– valuation fee – плата, которую банк берет за оценку недвижимости (от £0 до 1 000);

– money transfer fee – плата банку за перевод денег вашему нотариусу (от £5 до 150);

– redemption fee – плата за ведение ипотеки и хранение документов, которую банк взимает при закрытии кредита (от £50 до 500).

Некоторые банки, наоборот, заплатят вам кешбэк от £100 до 1 000, то есть фактически возвратят вам часть денег после оформления кредита. Такая помощь бывает очень кстати, так как затраты на покупку недвижимости, переезд и ремонт весьма существенно бьют по карману.

Давайте сравним два ипотечных кредита. Для простоты счета рассмотрим ипотечный кредит в размере £100 000 c 10-процентным депозитом и сроком погашения 25 лет.

Ипотека от банка «А» под 2,88% годовых:

– фиксированный продукт на два года,

– arrangement fee – £999,

– money transfer fee – £8,

– valuation fee – £200,

– redemption fee – £65,

– ежемесячные выплаты в первые два года – £420,86.

Ипотека от банка «Б» под 2,99% годовых:

– фиксированный продукт на два года,

– arrangement fee – £75,

– valuation fee – £125,

– money transfer fee – £25,

– redemption fee – £100,

– кешбэк – £500,

– ежемесячные выплаты в первые два года – £426,32.

Если суммировать все затраты по каждому из двух ипотечных кредитов за два года, то получается, что банку «А» вы заплатите £11 372,64, а банку «Б» – £10 056,68.

Выходит, несмотря на более высокую процентную ставку, ипотечный кредит от банка «Б» выгоднее: за два года вы сэкономите более £1 300.

Не забывайте также, что, возможно, не все ипотечные кредиты будут вам доступны. Каждый банк имеет свои собственные критерии оценки факторов, влияющих на получение ипотечного кредита. Как правило, банк учитывает:

срок проживания в Великобритании,

кредитный рейтинг,

иммиграционный статус,

виды доходов,

происхождение депозита,

задержки оплаты, дефолты, суды, банкротства,

коэффициент мультипликации для расчета суммы ипотечного кредита (LTI – loan to income).

Итак, низкий процент далеко не всегда является гарантией выгодного предложения. Вы по-настоящему сэкономите, если изначально обратитесь к независимому специалисту по ипотечному кредитованию, владеющему информацией обо всех ипотечных продуктах. Специалист поможет вам выбрать лучший кредит с учетом ваших желаний и возможностей.

Покупка недвижимости в Ве­ликобритании – это стресс, а также затраты денег и времени, которые не всегда приводят к желаемому ре­зультату. Наши опыт и зна­ния позво­ляют помогать чле­нам русско­говорящего сооб­ще­ства в по­купке недвижимо­сти на всех этапах со­верше­ния сделки.

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