Благотворительные организации обратились к Борису Джонсону

Премьер-министра просят пересмотреть правила получения статуса settled

Более сорока финансируемых министерством внутренних дел Великобритании благотворительных организаций, которые оказывают поддержку уязвимым гражданам ЕС, включая детей и пожилых людей, находящихся под опекой, жертв домашнего насилия и торговли людьми, цыган и бездомных, написали Борису Джонсону письмо. Они призвали премьер-министра отменить правило, согласно которому 30 июня является крайним сроком подачи гражданами ЕС заявлений для сохранения права на пребывание в Великобритании после «Брекзита».

Представители этих организаций признают, что правила позволяют подать заявление позже, если имеются «разумные основания». Однако они опасаются, что те, кто теряет право оставаться в Великобритании (даже временно), подвергнутся риску задержания и депортации, а это может создать потенциально опасные для их жизни ситуации.

Обеспокоенность по поводу правового статуса людей, не подавших заявление до 30 июня, высказывалась неоднократно, даже с учетом того, что они имеют право остаться, если проживали в Великобритании до 31 декабря 2020 года.

Министерство внутренних дел получило 5,4 млн заявлений. При этом данные о количестве граждан ЕС и выходцев из Европейской экономической зоны в Великобритании никогда не фиксировались, потому что для этого не была создана соответствующая система.

Источник: The Guardian.