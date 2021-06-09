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Королевский юбилей без парада и шумных торжеств

Королевский юбилей без парада и шумных торжеств
фотоflickr.com/mikepaws

Елизавета II отменила в этом году парад Trooping the Colour, который по традиции проходит в центре Лондона во вторую или третью субботу июня в честь официального дня рождения королевы. Как и в прошлом году, подданные Ее Величества останутся без парада, салюта и традиционного королевского выхода на балкон Букингемского дворца. Но это не мешает нам поздравить именинницу и вспомнить интересные факты, связанные с ней.

Подарки для королевы

За время своего правления Елизавета II получала самые разные подарки – шкатулки, броши, шляпки, платки, сумочки… Но были и такие, которые по-настоящему удивили Ее Величество. Так, однажды ей прислали пурпурный мешок с солью с Британских Виргинских островов. Ассоциация Женского королевского австралийского военного корпуса как-то подарила королеве складной металлический крючок, на который можно вешать сумку (чисто женский подарок!). Также были пальто для корги, изготовленная из серебра и кожи подставка для записок, огромная бронзовая скульптура кареты с сорока лошадьми (от конницы Омана), шелковый веер с вышитым портретом королевы (от китайского посла), специальное издание игры «Монополия» и даже лосось и виски (от индустрии пищевой промышленности Северной Ирландии). А Канадская королевская конная полиция преподнесла в дар черного коня – королева назвала его Сэром Джоном в честь первого премьер-министра Канады сэра Джона А. Макдональда.

Животные вообще нередко становились подарками – так, в Гамбии Елизавету ждал крокодил, в Камеруне слон, а в Австралии шесть кенгуру (все звери впоследствии стали обитателями Лондонского зоопарка). И конечно же, лошади, которых королева обожает. Об этом ее увлечении прекрасно знали представители советской делегации во главе с Никитой Хрущевым, посетившие Виндзорский замок в 1956 году и подарившие королеве коня ахалтекинской породы. Какое-то время этот конь был любимцем монархини.

commons.wikimedia.org

Шутить – так по-королевски!

У Елизаветы II прекрасное чувство юмора. Она не только любит подшучивать над своими близкими, но и на официальных приемах не полезет за словом в карман. Вот лишь некоторые истории.

Когда Елизавета II была с визитом в США, Джордж Буш по нелепой случайности перепутал даты и сказал, что королева в последний раз посещала Америку в 1776 году. На что Елизавета на официальном ужине открыла свою речь тостом за президента США: «Я подумала, не начать ли мне этот тост со слов: «Когда я была здесь в 1776 году…»

В юности принцесса Елизавета отправилась на концерт, которым дирижировал знаменитый Томас Бичем. По завершении концерта принцесса подошла к нему, чтобы выразить свое восхищение. Потом Елизавета спросила у Бичема, помнит ли он ее. Дирижер, к своему стыду, ее не признал и решил, что это одна из его поклонниц, но с уверенностью сказал: «Конечно, помню! Кстати, как поживает ваш отец? Чем он сейчас занимается?» На что будущая королева ответила: «Спасибо, у папы все хорошо. Он по-прежнему король Англии».

Для Елизаветы стало откровением, что во время Второй мировой войны ее отец, король Георг IV, вытащил из короны драгоценные камни и спрятал их… в банке с печеньем. «Хм, он помнил, куда он их спрятал? – изумилась королева. – Он же мог умереть на полпути».

flickr.com/31363949@N02

Хотя в семье Елизаветы ответственным за шутки и розыгрыши был принц Филипп, королева не прочь была пошутить и над ним. Находясь подолгу в морских походах, принц отращивал бороду. Однажды Елизавета приготовила сюрприз к возвращению супруга: она и все королевское окружение встретили герцога с фальшивыми бородами. Говорят, это было очень комично.

Нарушая королевские традиции

Известно, что во время приема, обеда или ланча гостям следует вести себя согласно королевскому протоколу, а Ее Величество никогда не фотографируется с простыми людьми. Но однажды все пошло не так.

Это произошло в июле 1961 года, когда Великобританию посетил Юрий Гагарин. Все в этой встрече было не по этикету: впервые королева разрешила всем слугам и придворным выстроиться в коридоре при встрече Гагарина – все жаждали посмотреть на человека, вернувшегося из космоса. За столом Гагарин, не обученный, как обходиться с многочисленными столовыми приборами, не растерялся, произнес: «Давайте есть по-русски!» – и стал накладывать себе салат. На что королева тоже не растерялась и подхватила: «Давайте есть по-гагарински!» А потом добавила: «Я и сама не знаю, мне лакеи подают все приборы».

commons.wikimedia.org

Когда подали чай, Гагарин, опять же по-русски, выловил дольку лимона и отправил ее в рот. Все затаили дыхание. А королева, чтобы поддержать гостя, повторила его действие и причмокнула от удовольствия: «Это вкусно».

Напоследок Елизавета сама предложила Юрию Гагарину сделать совместный снимок на память, чем нарушила заповеди протокола. Конечно, это не осталось без внимания публики и журналистов. Но королева в очередной раз улыбнулась и спокойно ответила: «Я сфотографировалась с небесным, то есть неземным человеком и поэтому ничего не нарушила».

Королева-рекордсменка

Свой главный рекорд – продолжительность пребывания на британском престоле – Елизавета II поставила еще в 2015 году: тогда конкуренцию ей составляла только королева Виктория, которая провела на троне 63 года 7 месяцев и 2 дня. Нынешняя же королева отметила 69-летнюю годовщину правления.

commons.wikimedia.org

Елизавета установила и возрастной рекорд среди правителей Великобритании: так долго никто из британских монархов не продержался.

Но на этом достижения Ее Величества не заканчиваются. Елизавета II стала первым монархом, посетившим Австралию и Новую Зеландию. До нее монархи не наведывались в эти отдаленные страны.

Елизавета II – первая из британских монархов, посетивших Россию, за всю историю отношений двух стран, начавшуюся с 1553 года.

Елизавета II – первая из монархов, оставивших послание на Луне. В 1969 году астронавты «Апполона-11» доставили на Луну послание Елизаветы II, записанное на микропленку и запечатанное в капсулу.

commons.wikimedia.org

Королеве Елизавете удалось вывести новую породу собак – дорги. Это смесь корги с миниатюрной таксой. Родоначальницей всех королевских корги и дорги стала собачка Сьюзан, подаренная Лилибет на 18-летие.

flickr.com/levanrami

Королевская экономия

Думаете, раз королева, то транжирит по полной? Ничего подобного! Елизавета II сама очень экономна и подает пример своим подданным. В первую очередь это касается коммунальных расходов – представьте только, сколько денег уходит на поддержание нормальной температуры в Букингемском дворце, а это 775 комнат! Чтобы сократить расходы на отопление и сэкономить электроэнергию, Елизавета II велела отапливать комнаты по необходимости и разместить по всему зданию таблички с надписью: «Внимание всего персонала обращается на необходимость отключать лишнее освещение». По словам одного из сотрудников, королева сама часто ходит по залам и выключает ненужный свет.

Еще один яркий пример – лак королевы, которым она пользуется уже более 30 лет. Королева предпочитает оттенок Ballet Slippers («балетные туфельки») американского бренда Essie. Это классический бледно-розовый оттенок, который выглядит почти незаметно, но в то же время аккуратно. Баночка такого лака стоит всего £7. Так что, модницы, берите на вооружение.

commons.wikimedia.org

Многие думают, что королевская трапеза – это когда стол ломится от яств. Ничего подобного: и здесь Елизавета скромна и экономна. Она предпочитает рыбу, овощи, хлопья на завтрак (кстати, из пластиковой мисочки) и только сезонные фрукты. А все, что осталось, аккуратно запаковывается в пластиковые контейнеры – на потом. Да-да, и королевы делают это!

Что касается одежды, то на ней королева тоже умеет экономить. Не всегда ее костюмы используются только для одного выхода, частенько она позволяет себе надеть один и тот же наряд несколько раз. Пристальные наблюдатели успели подсчитать, что в 2013 году королева надевала одно и то же розовое пальто и шляпу аж на четыре официальных мероприятия. И ее это не смущает. Кстати, и невестку свою, Кейт Миддлтон, королева приучила к экономии. Теперь Кейт следует ее примеру: не покупает слишком дорогую одежду и может использовать одно и то же платье для разных выходов.

Пандемия ударила не только по бизнесу. Поэтому королева приняла решение немного сэкономить оборонные расходы и… продать личные самолеты – все четыре лайнера. Теперь у королевской семьи остается только вертолет AW-109. А для поездок монархи, видимо, будут делить транспорт с премьером. Но это нисколько не удручает королеву: забота о благополучии монархии превыше всего.

* * *

Невзирая на свой преклонный возраст, королева находится в потрясающей для своих лет форме, полна бодрости, решимости, не утратила чувства юмора и здорового скептицизма. Для британцев Елизавета не только символ монархии, но и абсолютная уверенность в завтрашнем дне, залог стабильности, консерватизма и сохранения английских традиций.

С днем рождения, Ваше Величество! Боже, храни королеву!

Подготовила Оксана Кеш

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