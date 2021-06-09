National Insurance: что это такое и зачем нужно?

Эмигрант на чужбине встречается со множеством новых государственных структур, систем и документов. В Британии одна из таких новинок – система National Insurance (NI), полных аналогов для которой на постсоветском пространстве нет. Сегодня мы рассмотрим, что она из себя представляет, зачем нужна и насколько сильно отличается от привычной системы.

Что такое National Insurance?

National Insurance – государственная система социального страхования на случай потери работы и финансовых проблем в старости. На основе отчислений в National Insurance в Британии начисляются все виды государственной пенсии (их несколько) и некоторые виды пособий, в том числе на период поиска работы (Jobseeker’s Allowance), по поддержке занятости (Employment and Support Allowance) и по беременности и родам (Maternity Allowance). Частичный аналог в России – обязательное государственное пенсионное страхование, знакомое многим из нас. А вот то, что на страховании основаны пособия по безработице и уходу за детьми, для нас новшество: на постсоветском пространстве этим обычно занимаются отдельные от пенсионных фондов госструктуры.

NI входит в состав национальной налоговой системы, и для решения любых вопросов и сомнений нужно обращаться в ведомство Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC).

Кто платит в National Insurance?

Отчисления в NI обязательны для всех наемных работников, зарабатывающих cвыше £184 в неделю, и для всех фрилансеров, работающих по схеме self-employed, чей заработок составляет более £6 515 в год. Также существуют добровольные взносы (voluntary contributions) в NI, которые делают люди, не обязанные их платить (то есть имеющие неполную занятость (part-time), с доходом ниже £6 515 в год или не работающие вовсе, например домохозяйки), но желающие в старости получать полную государственную пенсию.

Сумма платежа

Сумма ежемесячного взноса зависит от вашего профессионального статуса и определяется классом оплаты. Всего существует четыре класса: к первому относятся наемные работники с заработком выше £184 в неделю, ко второму – индивидуальные предприниматели (self-employed) с доходом от £6 515 до 9 568 в год, к третьему – те, кто платит взносы добровольно, и, наконец, к четвертому – фрилансеры с годовым доходом выше £9 569 в год. Взносы для первого, второго и четвертого классов составляют определенный процент от заработка и начисляются автоматически. Размер платежа может также меняться в зависимости от семейного статуса и получения государственных пособий. А вот для третьего класса ситуация выглядит иначе: их взнос составляет фиксированную сумму – £15,40 в неделю.

Как осуществляется платеж?

За наемных работников взносы отчисляет из зарплаты работодатель – до выплаты, одновременно с налогами. Фрилансеры должны платить взносы сами. Для этого требуется подать в налоговую инспекцию документ с отчетом о доходах – Self Assessment tax return, а HMRC в ответ пришлет счета для уплаты налогов и взносов национального страхования.

National Insurance number

Регистрация в системе NI осуществляется через оформление National Insurance number (NIN), то есть присвоение каждому плательщику уникального номера. Получить его могут лишь жители Британии, имеющие право здесь работать. Гражданином Соединенного Королевства для этого быть не обязательно, достаточно права на трудовую деятельность.

Получение NIN обязательно для любого трудоустройства. В общем-то, начать работать можно и без него (при условии, что вы имеете право работать в стране), но и в этом случае получить NIN нужно как можно быстрее, до начисления первой зарплаты. Заказать регистрацию NIN можно онлайн, на правительственном сайте (www.apply-national-insurance-number.service.gov.uk/apply/welcome). Также с оформлением может помочь государственная служба занятости.

После регистрации вам придет подтверждающее письмо и пластиковая карточка с номером, которые нужно хранить вместе с другими важными документами. NIN оформляется один раз в жизни и с течением времени не меняется, но указанные при регистрации данные желательно исправлять, если они изменились (например, адрес или семейное положение). NI входит в налоговую систему, поэтому если вы уже поменяли адрес в налоговых документах, то отдельно в NI его можно не менять: он изменится автоматически, вместе с налоговыми формами.

Если вы забыли свой NIN или потеряли карточку, ваш номер можно найти на платежных документах – с работы, из налоговой инспекции или от службы занятости. Также номер можно проверить, позвонив или написав в HMRC, а также онлайн – при условии, что у вас есть personal tax account.

Для чего нужна NI?

Кроме собственно трудоустройства, NIN потребуется для начисления пенсии, при регистрации для получения пособий, регистрации в центре занятости, оформлении Individual Savings Account (ISA) и инвестиционных аккаунтов.

Когда житель Британии уходит на заслуженный отдых, государство подсчитывает, сколько лет он платил взносы в нацстрахование, и исходя из этого определяет размер пенсионного обеспечения. На настоящий момент для получения полной государственной пенсии £179,60 в неделю необходимо платить взносы в NI в течение 35 лет. Если вы платили меньшее количество лет, пенсия будет пропорционально ниже, поэтому британцы тщательно следят за тем, чтобы в платежах не было пропусков, а после увольнения часто переходят на добровольные платежи.

Проверить, сколько платежей зарегистрировано за вами, очень легко на правительственном сайте (www.gov.uk/check-national-insurance-record).

Оплата недостающих лет

Если оказалось, что для полной пенсии вам не хватает нескольких лет платежей, то в системе предусмотрена возможность заплатить за недостающие годы задним числом и увеличить таким образом количество лет до требуемого уровня. Делается это через ту же систему добровольных платежей (voluntary contributions), которой пользуются обладатели низких доходов – те, что платят в NI добровольно. Оплата, соответственно, обычно проходит по третьему классу, с фиксированным взносом £15,40 за каждую пропущенную неделю.

Но есть одна хитрость. Пенсионная система сложна, и увеличение лет платежей в NI не всегда означает, что у вас станет выше пенсия. Поэтому прежде, чем подписываться на добровольное пополнение национального страхования, имеет смысл проверить, как оно отразится на вашей будущей пенсии и отразится ли вообще. Сделать это можно через очень удобную государственную структуру – она называется The Future Pension Centre. Заказать проверку можно онлайн, на правительственном сайте (www.gov.uk/check-state-pension). Вам пришлют не только отчет по уже выплаченным взносам, но и предложения по улучшению пенсии, в том числе добровольной оплате недостающих лет. Если окажется, что дополнительная выплата на размер пенсии не повлияет, то разумнее не делать ее, а вместо этого оформить, например, частный пенсионный вклад.

Подготовила Елена Чернявская