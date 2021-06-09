Особенности национального чаепития: вопросы и ответы

Туманы, овсянка и five o’clock tea – первое, что приходит на ум, когда говорят о Великобритании. И если лондонские туманы и «Овсянка, сэр!» скорее из области мифологии, то чай – самая настоящая реальность, у которой есть свои традиции и правила. Как пить чай, чтобы выглядеть настоящим англичанином? Давайте разбираться.

Чай Его Величеству: откуда чай попал в Великобританию?

Англия, пожалуй, единственная европейская страна, где сложились свои традиции чаепития, хотя британцы и не были первооткрывателями этого напитка. Сначала чай испробовали португальцы и голландцы, ну а потом и аристократическая Британия узнала его вкус. И как всегда, без женщины не обошлось: шерше ля фам.

В 1664 году купцы Британской Ост-Индской компании привезли в дар королю Карлу II два фунта чая. Его супруга Екатерина Брагансская, португальская принцесса, уже была знакома с этим напитком, так как на ее родине чай к тому времени был известен. Именно она стала прививать королю любовь к чаю, и светская элита последовала ее примеру.

Узнав о предпочтениях королевской семьи, Ост-Индская компания на протяжении двух лет присылала им штучные партии чая, стремясь заслужить расположение Его Величества. Позже компания получила монополию на доставку чая в Великобританию – это способствовало распространению напитка.

Чайник или кофейник?

Молва о чае быстро распространялась. В газетах писали, что он помогает от многих болезней, и его начали подавать не только при дворе, но и в кофейнях (кофе в Англии появился раньше чая). Первоначально чай заваривали в кофейниках на весь день и при необходимости подогревали, но новомодный горький напиток нравился не всем. Со временем чай стали хранить в листьях и заваривать при необходимости. Кофейни принялись расти как грибы после дождя и постепенно превратились в мужские клубы. В чайных посиделках, которые стали часто устраивать и в клубах, и дома, видели несомненное благо: чай стал альтернативой джину и помогал в борьбе с пьянством. Кроме того, теперь после обеда вместо трубок и сигар стали подавать чай. Мужчинам такие нововведения не очень нравились, однако компромисс был найден довольно быстро: сначала кавалеры шли покурить и выпить по стаканчику чего-нибудь горячительного, а потом уже присоединялись к дамам в чайной комнате и получали чашечку горячего чая.

Лишь бы не треснула… чашка: как появилась чайная посуда?

К началу XVIII века чайные церемонии стали настолько популярны, что начали появляться специальные сервизы – они привозились в основном из Китая и были доступны только высшему обществу. Чай подавался в чашках без ручек наподобие пиал и маленьких чайничках. Увлечение чайной посудой привело к строительству первой фарфоровой мануфактуры в Англии. Споры о том, кто являлся ее владельцем, не утихают до сих пор: Челси, Роял Вустер или Роял Краун Дерби. Британский фарфор был настолько тонкий, что чашки трескались из-за высоких температур. Именно поэтому, как гласит легенда, в чай стали добавлять молоко.

Потребление напитка на душу населения росло, так что в Британии начали открываться чайные дома и магазины, где продавали самые разные сорта. Самый знаменитый из таких магазинов – «Золотой лев» компании «Твайнингс» на улице Стрэнд в Лондоне, заработавший в 1706 году. Но из-за большого налога цены на чай оставались высокими. Только в 1784 году «Твайнингс» добилась их снижения, после чего напиток пошел в массы. Масла в огонь (а точнее, чая в чашки) подливала Ост-Индская компания, которая импортировала чай в таких больших количествах, что Англия стала нацией любителей именно этого напитка, а не кофе. В первый год правления королевы Виктории компания «Твайнингс» получила королевский ордер постоянного поставщика чая для Ее Величества. С тех пор компания всегда получала подтверждение права на королевский ордер от каждого последующего монарха. И сейчас королева Елизавета II начинает свое утро с чашечки чая «Твайнингс».

Когда появилась традиция five o’clock tea?

Традиция послеполуденного чая возникла в середине XIX века, а саму идею приписывают герцогине Анне Бедфордской. В те времена принято было есть только два раза в день: утром и вечером, причем ужин, как правило, был поздний. Как-то раз, чтобы дотянуть до него, герцогиня попросила слуг организовать ей чайный перекус – подать не только чай, но и булочки и небольшие пирожные к нему. Перекус так понравился и самой герцогине, и ее гостям, что традиция прижилась. Обычно с четырех до пяти часов дня компания дам (а позже и кавалеров) собиралась на чай и светские сплетни. Тогда же стали популярны сконы с джемом и сливками. А чуть позже появился знаменитый торт «Бисквит королевы Виктории» (Victoria Sponge). Ранее торты делали с добавлением орехов, сушеных фруктов и семечек, которые не давали детям ради безопасности. Теперь же, когда чаепития стали организовывать регулярно, да еще и для всей семьи, хотелось порадовать и детей. Благодаря изобретению разрыхлителя торты стали пышнее – и вот как-то испек повар бисквит, разрезал его пополам, промазал джемом и кремом, в результате чего получился этакий большой скон, но мягче и воздушнее. Торт назвали в честь королевы Виктории, после того как она пожаловала на одно из таких чаепитий. Теперь этот бисквит и сконы – главное лакомство для five o’clock tea.

Плюшками балуемся?

Популярно у британцев как чайное лакомство и печенье Rich Tea и Digestives – и то, и другое скорее на каждый день, чем для изысканного чаепития. Это печенье на первый взгляд похоже, но все-таки разное. Знаете, в чем главное различие, по мнению британцев? Если разломить Digestives, оно крошится, в то время как Rich Tea ломается пополам, и даже если оно упадет в чай, то не потеряет своей формы.

Rich Tea появилось в XVII веке в Йоркшире – как перекус между основными приемами пищи. На печенье можно было намазать сливки или масло, из него даже можно было сделать что-то вроде сэндвича. Кстати, Rich Tea вошло в королевскую хронику, когда принц Уильям попросил приготовить на его свадьбу его любимый шоколадный торт, в состав которого входит это печенье. На торт для королевской свадьбы ушло 1 700 печений и 17 кг шоколада!

Digestives изобрели гораздо позднее. В начале XIX века два шотландских доктора разработали печенье с добавлением отрубей. В газетах сразу же появилось объявление, что печенье помогает поддерживать тело в нормальном состоянии без вреда для фигуры, и оно сразу же стало популярным. Digestives тоже вошло в историю: именно из-за этих печенек разразился скандал между Джорджем Харрисоном и Джоном Ленноном во время работы над альбомом Abbey Road. Пока группа прослушивала только что записанную песню, находившаяся в студии жена Леннона, Йоко Оно, уплетала Digestives, принадлежащее Харрисону. Музыкант не на шутку рассердился на нее за то, что она съела его печенье, и на Леннона за то, что он вообще ее привел.

Кстати, по краю и того, и другого печенья расположены двенадцать дырочек – как намек на циферблат часов и на то, что, сколько бы ни было часов, пора пить чай.

Мясной чай: что это такое?

Вообще в Британии чаепития делятся на несколько видов в зависимости от времени проведения и того, что подается к чаю.

Afternoon tea (полуденный чай) – чаепитие между тремя и пятью часами, с пирожными, сконами и сэндвичами.

Cream tea – усеченный вариант полуденного чая, известный более в Девоншире и Корноулле. Обычно сервируется сконами с джемом и сливочным кремом (clotted cream).

High tea (высокий чай), он же meat tea – своего рода ранний ужин, который подавали в промежутке с пяти до семи вечера. Это чаепитие было популярно среди рабочих и среднего класса: у них уже наступало время ужинать, а у высших слоев только закончился обед. Обычно к чаю подавали мясные закуски и хлеб с маслом. В противовес существовал так называемый low tea (низкий чай), когда чай подавали в гостиной и пили его на диване или за низким столиком.

Чай с молоком или молоко с чаем?

Нигде так не прижился white tea (чай с молоком), как в Великобритании. Версия про тонкий фарфор вам уже известна, а вторая версия тоже связана с ним: согласно ей, молоко было призвано сохранить белизну чашек (чай был настолько крепкий, что без молока он не только горчил, но и окрашивал фарфор). Третья версия – экономическая. По тому, как человек пил чай, можно было определить, из какого он сословия: бедные сначала наливали молоко, а потом немного чая, высшие слои – наоборот. Хотя однозначного ответа на вопрос о причинах распространения обычая пить чай с молоком нет.

Чайный этикет: как правильно пить чай?

Чашку держат в правой руке, тремя пальцами: большим, указательным и средним, при этом не должно быть никаких оттопыренных мизинцев. Если чай пьют за столом, то поднимают только кружку, если в гостиной на диване, то второй рукой придерживают блюдце.

Не стоит портить вкус чая сахаром, но если вы сладкоежка, то воспользуйтесь специальными щипчиками или ложкой для сахара.

Прежде чем положить сахар, подумайте, не нужен ли вам лимон, так как его кладут в чашку до сахара. Нужен? Разверните чашку ручкой влево, специальной вилочкой возьмите дольку лимона и, прижав лимон к стенке чашки, с помощью своей ложки попытайтесь выжать из него сок. Только придерживайте чашку, чтобы ее содержимое не вылилось на скатерть и остальных гостей.

Чай размешивают ложкой не по кругу, а снизу вверх, причем бесшумно. Сразу после использования ложку откладывают на правую часть блюдца или на специальную тарелку. Держать ложку в чае – моветон.

Если чай подается в пакетиках, их не выжимают, а сразу после использования откладывают на блюдце.

Молоко наливают в чай из специального молочника, держа его ближе к чашке (чтобы не было струи в полметра), потом перемешивают. Но помните, что молоко не сочетается с лимоном и бергамотом («Эрл Грей»).

Чаю дают немного остыть и только после этого пьют его небольшими глотками. Ни в коем случае не стоит дуть на кружку или пить с блюдца.

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Меняются времена и чайные вкусы, но одно правило остается неизменным: чашка хорошего чая для британцев – это всегда залог хорошего дня и прекрасного настроения.

Подготовила Оксана Кеш