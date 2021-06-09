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Подарки ко Дню отца

Подарки ко Дню отца
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Елена Лесли, elena@angliya.com, @bestofbeauty_uk

В воскресенье 20 июня в Великобритании празднуют День отца, и это значит, что у вас есть отличный повод порадовать своего папу и (или) мужа – от имени ребенка, если тот пока еще слишком мал, чтобы делать подарки самостоятельно.

Что подарить? Вариантов великое множество: гаджеты, аксессуары, новинки парфюмерии, алкоголь – словом, выбор есть на любой вкус.

Аксессуары

Подушка-подставка для планшета и телефона SLYK
£19,99 // slyk.co.uk

Инновационный продукт от новой лондонской компании SLYK станет отличным подарком для любителей посмотреть сериал на планшете в спальне. Подставка крепится к подушке с помощью специальных ремешков, длину которых можно регулировать. Смотреть любимый фильм или мечтать о машине теперь можно в обнимку с подушкой! Подставку также можно использовать на столе.

Домашние тапочки Just Sheepskin Slippers
£ 65 // justsheepskin.com

Мужские тапки с прочной нескользящей подошвой, изготовленные из натуральной овчины, – такой комфортный подарок будет радовать в любое время года.

Портмоне Harris Tweed Wallet и фляжка Hip Flask
£16 и 18 // totes.co.uk

Портмоне и фляжка, отделанные твидом ручной работы. Фляжка из нержавеющей стали (170 мл) идеально подойдет для путешественников и любителей активного отдыха. В портмоне есть отделение для карт и банкнот, сменный держатель на молнии и удобный карман с окошком для удостоверения личности или фотографии.

Персонализированный мишка от Babyblooms
£ 30 // babyblooms.co.uk

На знаменитой игрушке бренда Bertie Bear (высота 20 см) можно сделать любую вышивку.

Духи

Clean Reserve Smoked Vetiver Eau De Parfum
 £ 82 за 100 мл // spacenk.com

Духи с легким древесным ароматом отлично подойдут для жарких летних дней и вечеров. Верхние ноты – вербена, бамбук, бергамот, айва; сердце аромата – кедр, пион, мох; базовые ноты – янтарь, мускус, ветивер, древесина, мирра. К слову, этот аромат относится к категории унисекс, поэтому, подарив такой парфюм папе, вы порадуете обоих родителей: они смогут пользоваться им вместе.

Carine Roitfeld 7 Lovers Eau de Parfum Travel Gift Set
£180 // harrods.com

Коллекция «7 влюбленных» от Карин Ройтфельд, бывшего главного редактора Vogue Paris, – это ода семи знаковым городам мира. Роскошный дорожный набор в кожаном футляре, который вы захотите сохранить надолго.

Un Bois Eau de Parfum
£95 за 100 мл // parfum-muse.com

Еще один шикарный аромат, который станет запоминающимся подарком. Верхние ноты – итальянский бергамот, азиатский черный перец; сердце аромата – амброксан (изолят шалфея), кедровая древесина; базовые ноты – индийский папирус, малазийский гурджумский бальзам, гаитянский ветивер.

Yardley London Gentlemen Collection
£19,99 за 100 мл (со скидкой £14,99) // yardleylondon.co.uk

Для более бюджетного варианта можно выбрать парфюмерную воду из коллекции Gentleman от известного лондонского бренда Yardley London. За более чем 250-летнюю историю существования бренда его продукция стала популярной и востребованной.

Yardley London предлагает традиционные и современные ароматы:

• Gentleman Eau De Parfum Elite – ноты базилика, грейпфрута, сосны, ветивера, сандалового дерева, амбры и пачули;

• Gentleman Eau De Parfum Suave – ноты бергамота, лаванды, апельсина, нероли, мускуса и мускатного ореха;

• Gentleman Eau De Parfum Legacy – ноты розового перца, мандарина, кедра, какао, пачули и дубового мха;

• Gentleman Eau De Parfum Urbane – ноты бергамота, лаванды, тимьяна, эстрагона, сандалового дерева, пачули и мускуса;

• Gentleman Eau De Parfum Classic – ноты кардамона, черного перца, сандалового дерева, мускуса, амбры и белого шоколада.

Также к духам можно подобрать как карманный спрей Pocket Spray (£3,99), так и мыло Gentleman Classic Bar Soap (£2).

Биодобавки

Морской коллаген для суставов
От £29,99 (10 шотов по 50 мл) // lqcollagen.com

Жидкая коллагеновая добавка для крепких суставов – подарок с заботой. Каждый шот содержит высококачественные активные ингредиенты: гидролизованный морской коллаген, глюкозамин, хондроитин и гиалуроновую кислоту, а также имбирь, витамин С и медь, способствующие поддержанию соединительных тканей.

Почему коллаген в жидкой форме лучше? Гидролизация расщепляет коллаген на пептиды, которые легче усваиваются организмом. Более того, одна порция Joint Care Max (50 мл) содержит такое же количество активных ингредиентов, как и 10 таблеток.

Имбирь помогает поддерживать иммунную систему и защитные функции организма.

Глюкозамин – ключевой строительный блок для роста и поддержания хрящевой ткани. Он действует как амортизатор и смазка, что очень эффективно для хрящевой ткани. Вместе с коллагеном протеогликаны и белки помогают также формировать хрящи, а хондроитин, входящий в состав добавки, повышает их эластичность.

Гиалуроновая кислота – один из ключевых компонентов суставного хряща, позволяющий суставам при сгибании и разгибании плавно скользить, без трения и дискомфорта. 

Витамин C не только поддерживает выработку коллагена в организме, но и является ключевым элементом в таком процессе, как гидроксилирование, стабилизирует естественный коллаген вашего тела и помогает более эффективно его использовать. В тандеме с витамином C отлично работает витамин E – антиоксидант с фотозащитными свойствами. 

Медь – важный элемент, поддерживающий соединительную ткань в хорошем состоянии. Кроме того, она способствует ускорению метаболических процессов, благодаря которому организм снабжается энергией.

Алкоголь

Коктейльные конфеты
Whiskey Club set from Smith&Sinclair
£15 // chocolatescirect.co.uk

Идеальный вкусный подарок и для ценителей крепких напитков, и для сладкоежек – желатинки с содержанием качественного виски. Помимо того, что в состав конфет входит около 5% алкоголя, в них есть вкусная смесь из фруктов, трав и сиропов. Каждая мармеладная конфета украшена сахаром и упакована индивидуально.

В набор входят 10 конфет: 4 с Bourbon Old Fashioned (украшены апельсиновым сахаром), 2 с виски и имбирем, 2 с Manhattan (украшены вишневым сахаром) и 2 с Whisky Sour (украшены лимонным сахаром).

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