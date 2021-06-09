Рассвет в тумане: как правительство может затормозить экономический бум

Восстановление туристической отрасли в Великобритании может стать одним из драйверов прогнозируемого аналитиками резкого роста экономики. Но несмотря на динамично стартовавшую программу вакцинации, страна не спешит включать для туризма зеленый свет. По итогам прошлого года поток иностранных путешественников в стране снизился на 73%, и, по мнению представителей авиакомпаний, повторения сценария отрасль не выдержит. Почему Британия не спешит ослаблять ограничительные меры на границах и какое количество средств придется потратить туристам из стран «желтого списка» за период карантина?

Переломный момент

В 2021 году темпы роста британской экономики достигнут самых высоких показателей за последние 80 лет начиная с периода после Второй мировой войны. По данным экспертов Банка Англии, следует ожидать, что ВВП страны на фоне прошлогоднего сокращения на 9,8% вырастет по итогам 2021 года на 7,2%. Также аналитики отмечают, что увеличение объемов в потребительском секторе будет возможным только после полного снятия с наиболее пострадавших отраслей – туризма и розничной торговли – ограничений на работу.

Предыдущие прогнозы регулятора были более сдержанными: в первоначальном сценарии предполагалось, что в 2021 году ВВП вырастет всего на 5%; однако строгие ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом и действовавшие до середины апреля, оказали менее негативное влияние, чем ожидалось. Помимо этого, эксперты Банка Англии считают, что решение правительства о продлении до конца сентября программы выплаты сотрудникам, отправленным в принудительный отпуск, до 80% их зарплаты тоже сыграет позитивную роль.

В то же время Банк Англии изменил свой прогноз насчет роста британского ВВП в 2022 году, снизив этот показатель с 7,25 до 5,75%, так как ожидается, что правительство повысит налоги для оплаты программ поддержки во время пандемии. При этом эксперты уверены: экономика страны вернется к докоронавирусному уровню уже в четвертом квартале 2021 года, а не в начале 2022-го, как прогнозировалось ранее. Если говорить о масштабах прошлогоднего падения британского ВВП на 9,8% из-за пандемии коронавируса, то оно стало крупнейшим с 1709 года.

Радужные надежды регулятора разделяют не все. Например, в Организации экономического сотрудничества и развития отмечают, что на экономике Великобритании отрицательно скажется выход из Евросоюза. В том числе негативную роль сыграет дефицит кадров, связанный с внедрением новых миграционных правил. По мнению экспертов, к концу 2021 года безработица вырастет до 6,1% – по сравнению с 4,8% в первом квартале.

Переломным моментом для британской экономики стал март, когда месячные показатели выросли на 2,1% – это самые высокие цифры с августа 2020 года. Как отметил руководитель отдела экономики Британской торговой палаты Сурен Тиру, после значительного падения экономики в первом квартале 2021 следует ожидать значительного ее восстановления. По мнению представителя торговой палаты, восстановление будет достигнуто вследствие высвобождения отложенного спроса, снятия ограничений и массовой вакцинации населения.

Оттолкнулись от дна

Напомним, что в прошлом году Великобритания испытала настоящий шок, когда ВВП страны упал до рекордных 9,9% (с конца Второй мировой войны этот показатель не опускался ниже 4,1% в год). Столь существенный спад экономики произошел в результате ограничений, связанных с пандемией.

На спад экономики повлияли два фактора: первый – мероприятия по поддержке во время пандемии частных предприятий, второй – снижение налоговых поступлений.

Слишком много денег

Сегодня британцы чувствуют себя достаточно хорошо в экономическом плане. По подсчетам аналитика финансового холдинга UBS Ника Нельсона, отвечающего за стратегию инвестирования в европейские акции, жители Европы и Великобритании накопили около €700 млрд избыточных сбережений. Невозможность полноценно расходовать свои средства в результате локдаунов, а также серьезные меры поддержки со стороны властей привели к накоплению большого денежного запаса. Массовая вакцинация позволила снять многие ограничения, и люди снова начали тратить деньги.

В свою очередь, эксперты из инвестиционной компании BlackRock прогнозируют колоссальные расходы британцев и других европейцев на рестораны, туризм и развлечения. «Это называется «траты-реванш» – люди совершают их, вдохновленные вкусом свободы, и ни в чем себе не отказывают», – говорится в отчете BlackRock.

Требуются туристы!

«Поскольку долгосрочный экономический ущерб, причиненный коронавирусом, все чаще будет влиять на активность по мере прекращения государственной поддержки, восстановление может быть более медленным, чем прогнозируют многие, в том числе Банк Англии», – отмечает Сурен Тиру.

Одной из наиболее пострадавших отраслей экономики стал туризм. Так, по данным Национального статистического управления, в 2020 году количество визитов иностранных граждан в Великобританию на фоне действовавших коронавирусных ограничений снизилось на 73% – до 11,1 млн. Число деловых поездок, посещений друзей и родственников уменьшилось на 72% – до 2,5 млн и 3,4 млн соответственно. Как следствие, расходы иностранных граждан в Великобритании в прошлом году были на 78% ниже, чем годом ранее, и составили £6,2 млрд ($8,8 млрд). Британцы совершили 23,8 млн выездов за рубеж в 2020 году, что на 74% меньше, чем годом ранее. Расходы британцев за рубежом были на 78% ниже уровня 2019 года – они составили £13,8 млрд.

Снятие ограничений с авиакомпаний и привлечение в страну иностранных туристов, ставшее возможным благодаря вакцинации, по мнению аналитиков, будет одним из главных драйверов роста экономики.

Эффект светофора: ограничения по цвету

Пока непонятно, каким образом Великобритания планирует восстанавливать туристическую индустрию. В то время как другие страны снимают туристические ограничения, вызванные пандемией, UK, кажется, их ужесточает. На днях правительство опубликовало новые правила для въезжающих в страну путешественников, работающие по принципу светофора. Прежде всего, все люди, въезжающие в Великобританию, должны предъявить отрицательный тест на COVID-19, сданный в течение 72 часов после прибытия. А дальнейший алгоритм действий туристов зависит от того, в который из списков входит та страна, откуда они прибыли.

В «красный список» попали Южная Африка, Индия, Намибия и Объединенные Арабские Эмираты. На данный момент из этих государств в Великобританию могут приехать только ее граждане, остальным въезд запрещен. Международных рейсов из стран «красного списка» в Уэльс или Северную Ирландию сейчас нет, поэтому путешественники, прибывшие из страны «красного списка» и направляющиеся в Уэльс или Северную Ирландию, должны забронировать отель в Англии или Шотландии. Кроме того, жители Великобритании, прибывающие домой из стран, включенных в «красный список», в том числе Южной Африки и Индии, должны пройти 10-дневный карантин в отелях за свой счет. Перед прибытием в Великобританию они должны приобрести то, что правительство Великобритании называет «карантинным пакетом», покрывающим нахождение в карантине отеля, а также еду и напитки.

Правительство Великобритании заключило контракты с шестнадцатью отелями, которые суммарно выделили 4 600 номеров для прибывающих на карантин. При этом плата за одного взрослого составляет £1 750. За уклонение от помещения под карантин предусмотрен штраф в размере от £5 000 до 10 000.

Визитеры из стран, включенных в «желтый список», – это, в частности, Россия, Франция, Греция, Испания, Италия, – должны будут пройти 10-дневный карантин дома, а также трижды сдать тест ПЦР: один перед отъездом и еще два, на второй и восьмой день после прибытия. Путешественники из «желтых» стран имеют право на участие в программе Test to Release, то есть они могут пройти тест ПЦР после пятидневного карантина и, если результат окажется отрицательным, выйти из режима изоляции.

Путешественникам, прибывающим или отбывающим из «зеленых» стран, необходимо будет пройти тест перед отъездом, а также на второй день после прибытия в Великобританию (или ранее). Им не понадобится карантин. Британцам разрешается ездить в отпуск только в страны, включенные в «зеленый список». Это Австралия, Бруней, Новая Зеландия, Исландия, Сингапур, Гибралтар, Израиль, Южная Георгия, а также Фарерские, Фолклендские, Южные Сандвичевы острова, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья. Совсем недавно в «зеленом списке» была и Португалия, но 3 июня ее перенесли в «желтый список». Всем, кто вернется оттуда, теперь придется изолироваться в течение 10 дней.

Ограничения на поездки в Великобританию будут пересмотрены 28 июня, а затем 31 июля и 1 октября 2021 года.

Авиакомпании против

Авиакомпании TUI UK, easyJet, Jet2, British Airways, Ryanair и другие британские туроператоры и авиаперевозчики написали письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, в котором высказали возмущение введенными правилами: «Успех, достигнутый в Великобритании с помощью программы вакцинации от коронавируса, был разрушен. Если мы потеряем еще один летний сезон, это будет иметь серьезные последствия для отрасли… Правительство, похоже, не хочет значимого открытия международных поездок этим летом, и при таком сценарии что-либо планировать для компаний и потребителей невозможно настолько, что мы крайне обеспокоены неизбежным банкротством некоторых британских компаний».

Генеральный директор easyJet Йохан Лундгрен заявил: «Нет прозрачности в процессе определения стран, поездкам в которые правительство дало зеленый свет. Правительство превратило это в угадайку, основываясь отнюдь не на научных данных. Компаниям стало невероятно трудно планировать полеты». Эндрю Флинтэм, один из топ-менеджеров TUI UK, добавил, что многие клиенты находятся в этическом замешательстве относительно того, путешествовать или нет.