Запрет на продажу галогенных ламп в Великобритании

Эти меры станут частью борьбы с глобальным потеплением

Великобритания начала поэтапный отказ от продажи некоторых видов галогенных ламп в 2018 году в соответствии с правилами, принятыми в ЕС. Теперь из розничной продажи будет изъята большая часть галогенных ламп, которые не попали под предыдущие запреты. Соответствующий законопроект будет предложен правительством уже в июне. По словам чиновников, этот шаг сократит выбросы углерода на 1,26 млн тонн в год и позволит потребителям сэкономить.

Кроме того, благодаря новым мерам можно будет продолжить переход на светодиодные лампы с низким энергопотреблением. Сейчас они составляют около двух третей всех ламп, продаваемых в Великобритании. Они служат в пять раз дольше и потребляют на 80% меньше энергии, чем галогенные лампы, излучая при этом такое же количество света. Ожидается, что к 2030 году на LED-лампы будет приходиться 85% всех проданных ламп.

В законопроекте также будут прописаны шаги по поэтапному отказу от люминесцентных ламп, потребляющих большое количество энергии. Их продажи должны прекратиться в сентябре 2023 года.

Новые меры свидетельствуют о том, что, если Великобритания собирается выполнить свои обещания в рамках борьбы с глобальным потеплением, каждый сектор ее экономики – фактически почти каждый аспект жизни британцев – претерпит изменения.

Источник: BBC.