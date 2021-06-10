ОЭСР опубликовала новые данные по мировому ВВП

Великобритания отстает от других крупных экономик

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ВВП Великобритании оказался на 8,7% ниже показателей конца 2019 года (до начала пандемии коронавируса).

В целом экономические показатели стран G20 росли, при этом самый большой рост наблюдался в Индии, Турции и Китае. Однако во многих других странах, в том числе Италии и Германии, и в ЕС в целом экономические показатели снижались.

Представители аналитического центра ОЭСР заявили, что ВВП в странах G20 вернулся к уровню, достигнутому до пандемии, в первом квартале 2021 года. Однако показатели в разных странах сильно варьируются. В Великобритании и Италии зафиксировано наибольшее падение ВВП по сравнению с допандемийным уровнем (в Италии ВВП снизился на 6,4%); в Германии, Франции и других странах еврозоны и ЕС наблюдалось снижение более чем на 4%.

В мае ОЭСР опубликовала прогноз, в котором отмечалось, что восстановление экономики Великобритании после пандемии будет более быстрым, чем предполагалось ранее. В новом прогнозе говорится, что в 2021 году экономические показатели Великобритании, вероятно, вырастут на 7,2%, в то время как в мартовском прогнозе называлась цифра 5,1%. Такие показатели экономического роста сделают Великобританию лидером среди крупных богатых стран. Также ОЭСР улучшила прогноз для роста глобального ВВП в 2021 году: теперь ожидаемый рост составляет 5,8% (декабрьская оценка – 4,2%).

Источник: BBC.