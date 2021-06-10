﻿﻿﻿﻿﻿

Объявлено об открытии лондонской галереи Курто

Объявлено об открытии лондонской галереи Курто
Фото:commons.wikimedia.org

Ее реставрация почти завершена

Спустя четыре долгих года галерея Курто, одно из самых интересных художественных собраний в Лондоне, наконец откроется – это произойдет в ноябре 2021 года.

Галерея была закрыта на реставрацию (работами руководили архитекторы из компании Witherford Watson Mann), во время которой экспонаты были разосланы на выставки по всему миру. Часть экспозиции галереи составляет коллекция основателя Института искусства Курто, Сэмюэля Курто, в которую входит много примечательных произведений. Среди них можно отметить «Ложу» Ренуара, несколько работ Сезанна и Гогена и «Бар в Фоли-Бержер» Мане – настоящий шедевр, вдохновленный реальной жизнью. Закрытие галереи Курто было серьезной потерей для любителей искусства.

Главной архитектурной изюминкой модернизированной галереи станет размещение большинства работ импрессионистов и постимпрессионистов в новом зале, представляющем собой открытое выставочное пространство (оно было создано за счет сноса перегородок). А весь проект реставрации был разработан так, чтобы обеспечить функционирование галереи на долгие годы и подчеркнуть связь между галереей Курто и Институтом искусства Курто, который расположен по соседству.

Источник: TimeOut

profile-sample2
Объявлено об открытии лондонской галереи Курто
10-06-2021
profile-sample2
Королевское садоводческое общество преподнесло Ее Величеству розу
10-06-2021
profile-sample2
Благотворительные организации обратились к Борису Джонсону
09-06-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.