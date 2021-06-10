Объявлено об открытии лондонской галереи Курто

Ее реставрация почти завершена

Спустя четыре долгих года галерея Курто, одно из самых интересных художественных собраний в Лондоне, наконец откроется – это произойдет в ноябре 2021 года.

Галерея была закрыта на реставрацию (работами руководили архитекторы из компании Witherford Watson Mann), во время которой экспонаты были разосланы на выставки по всему миру. Часть экспозиции галереи составляет коллекция основателя Института искусства Курто, Сэмюэля Курто, в которую входит много примечательных произведений. Среди них можно отметить «Ложу» Ренуара, несколько работ Сезанна и Гогена и «Бар в Фоли-Бержер» Мане – настоящий шедевр, вдохновленный реальной жизнью. Закрытие галереи Курто было серьезной потерей для любителей искусства.

Главной архитектурной изюминкой модернизированной галереи станет размещение большинства работ импрессионистов и постимпрессионистов в новом зале, представляющем собой открытое выставочное пространство (оно было создано за счет сноса перегородок). А весь проект реставрации был разработан так, чтобы обеспечить функционирование галереи на долгие годы и подчеркнуть связь между галереей Курто и Институтом искусства Курто, который расположен по соседству.

Источник: TimeOut