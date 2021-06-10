Джо Байден и Борис Джонсон проведут встречу

Темой разговора станет новая Атлантическая хартия

10 июня президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудят ослабление введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на поездки. Предполагается, что эта тема будет включена в новую Атлантическую хартию. Название документа отсылает к Атлантической хартии, которую в 1941 году подписали премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Франклин Рузвельт и которая излагала их видение демократического мира после Второй мировой войны.

Ожидается, что после встречи Борис Джонсон и Джо Байден объявят о формировании целевой группы для работы над скорейшим возобновлением поездок между США и Великобританией.

В марте 2020 года Дональд Трамп запретил въезд в США большинству лиц, не являющихся гражданами этой страны. Крупные авиакомпании призывали администрацию Джо Байдена снять ограничения. На этой неделе официальный представитель Белого дома заявил, что администрация Джо Байдена создаст ряд рабочих групп, в которые войдут эксперты от четырех ключевых стран – партнеров США: Канады, Мексики, Европейского союза и Великобритании. Эти группы должны будут определить наиболее безопасный способ возобновления поездок.

Встреча Джо Байдена с Борисом Джонсоном будет проведена в начале восьмидневного турне президента США, в рамках которого он посетит три страны. Это будет первая встреча лидеров США и Великобритании после избрания Джо Байдена на пост президента.

Источник: The Wall Street Journal.