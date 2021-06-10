﻿﻿﻿﻿﻿

Королевское садоводческое общество преподнесло Ее Величеству розу

Королевское садоводческое общество преподнесло Ее Величеству розу
Фото:instagram.com/theroyalfamily

Новый сорт роз был выведен к столетию принца Филиппа

Королевское садоводческое общество (The Royal Horticultural Society, RHS) преподнесло розу в дар королеве Елизавете II. Розовый куст на прошлой неделе был посажен в саду Виндзорского замка в присутствии Ее Величества. Этот сорт, с темно-розовыми махровыми цветами, был выведен к юбилею принца Филиппа – 10 июня ему бы исполнилось сто лет. Принц скончался 9 апреля, всего за два месяца до своего знаменательного юбилея.

Президент Королевского садоводческого общества Кит Уид пояснил: «Эта роза, которую назвали в честь герцога Эдинбургского, была выведена к его столетнему юбилею. Она будет напоминать о всех замечательных поступках, которые он совершил за свою жизнь».

После того как розы поступят в продажу, часть вырученных за каждый цветок средств будет направляться в фонд «Живое наследие» для помощи детям.

Источник: Sky News.

profile-sample2
Объявлено об открытии лондонской галереи Курто
10-06-2021
profile-sample2
Королевское садоводческое общество преподнесло Ее Величеству розу
10-06-2021
profile-sample2
Благотворительные организации обратились к Борису Джонсону
09-06-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.