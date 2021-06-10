Королевское садоводческое общество преподнесло Ее Величеству розу

Новый сорт роз был выведен к столетию принца Филиппа

Королевское садоводческое общество (The Royal Horticultural Society, RHS) преподнесло розу в дар королеве Елизавете II. Розовый куст на прошлой неделе был посажен в саду Виндзорского замка в присутствии Ее Величества. Этот сорт, с темно-розовыми махровыми цветами, был выведен к юбилею принца Филиппа – 10 июня ему бы исполнилось сто лет. Принц скончался 9 апреля, всего за два месяца до своего знаменательного юбилея.

Президент Королевского садоводческого общества Кит Уид пояснил: «Эта роза, которую назвали в честь герцога Эдинбургского, была выведена к его столетнему юбилею. Она будет напоминать о всех замечательных поступках, которые он совершил за свою жизнь».

После того как розы поступят в продажу, часть вырученных за каждый цветок средств будет направляться в фонд «Живое наследие» для помощи детям.

Источник: Sky News.