В Великобритании наблюдается экономический подъем

ВВП Великобритании растет третий месяц подряд

Согласно официальным данным, в апреле ВВП Великобритании вырос на 2,3%, поскольку ослабление ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, способствовало восстановлению потребительских расходов.

Национальная статистическая служба Великобритании (ONS) заявила, что ВВП растет третий месяц подряд, при этом в апреле темпы роста были самыми высокими с июля 2020 года, когда был отменен локдаун. Объем розничных продаж резко увеличился, так как вновь открылись магазины, специализирующиеся на товарах, не относящихся к товарам первой необходимости; кроме того, увеличилось количество бронирований мест на стоянках для кемпинга и в домах отдыха.

В целом за первые три месяца 2021 года ВВП Великобритании вырос на 1,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Тем не менее экономические показатели все еще примерно на 4% ниже уровня до пандемии. Кроме того, растет обеспокоенность насчет последствий увеличения числа заражений коронавирусом из-за распространения штамма «Дельта»: ситуация может привести к переносу даты снятия ограничений, которое ожидалось 21 июня. Официальное решение будет объявлено в понедельник. Аналитики считают, что отсрочка не сильно повлияет на экономику, однако руководители предприятий предупреждают, что такая отсрочка должна сопровождаться новым пакетом мер экономической поддержки для компаний, находящихся в затруднительном положении.

По оценкам Банка Англии, во время локдауна было накоплено более £200 млрд, в основном обеспеченными домохозяйствами. Эти средства можно было бы использовать для поддержания темпов экономического роста.