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Лидеры США и Великобритании подписали новую Атлантическую хартию

Лидеры США и Великобритании подписали новую Атлантическую хартию
Фото:instagram.com/borisjohnsonuk

Документ подтверждает приверженность стран общим ценностям

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали новую версию Атлантической хартии. Лидеры двух стран использовали свою первую встречу, чтобы переосмыслить западный альянс и сделать акцент на том, что, с их точки зрения, ведет к нарастающему разрыву между демократическими странами и их автократическими соперниками.

Джо Байден и Борис Джонсон представили новую хартию, стремясь привлечь внимание мира к новым угрозам, связанным с кибератаками, пандемией COVID-19, которая перевернула мировую экономику, и изменением климата, и декларируют цель укрепить НАТО и международные институты.

Если Атлантическая хартия, подписанная восемьдесят лет назад, призывала окончательно уничтожить нацистскую тиранию и обеспечить беспрепятственное пересечение открытого моря и океанов, то в новом документе основное внимание уделяется климатическому кризису и необходимости защиты биоразнообразия. Кроме того, в тексте часто упоминаются новые технологии, киберпространство и устойчивое глобальное развитие.

В ходе встречи лидеров Великобритании и США, которая прошла перед началом саммита G7, также были затронуты другие проблемы. В частности, Джо Байден напомнил Борису Джонсону о необходимости избежания действий, которые могут разжечь напряженность в Северной Ирландии.

Источник: The New York Times.

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