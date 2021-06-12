В первые дни Евро-2020 будет жаркая погода

Такой прогноз дает Met Office

В воскресенье в Великобритании ожидается самая жаркая погода в году. Природа будто отражает напряжение, которое с началом чемпионата Европы по футболу – 2020 повисло в воздухе. К полудню воскресенья, как раз ко времени первой игры Англии на этом турнире (ее соперником будет Хорватия), температура в некоторых районах на юго-востоке страны может достичь нового максимума 2021 года – 30°C.

Таким образом, воскресенье обещает стать самым теплым 13 июня за всю историю метеонаблюдений и самым теплым днем за этот год (предыдущий рекорд был поставлен 2 июня в Нортхолте, на севере Лондона, – тогда температура поднялась до 28,3°C).

В некоторых частях Великобритании будет жарче, чем на популярных курортах, в том числе на Ибице, Миконосе и в Калифорнии, из-за реактивного потока, движущегося с юга. Это особенно порадует британцев, так как большинство курортных направлений было исключено из списка стран, в которые можно совершать поездки.

Источник: Sky News.