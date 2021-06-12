В Великобритании могут перенести дату снятия коронавирусных ограничений

Правительство рассматривает этот вариант действий

Предполагается, что на заключительном этапе снятия ограничений, который должен был начаться не ранее 21 июня, будут отменены все юридические ограничения на социальные контакты. Однако на данный момент в Великобритании растет обеспокоенность по поводу быстро увеличивающегося числа случаев заражения индийским штаммом коронавируса (известным также как вариант «Дельта»).

Источники из канцелярии премьер-министра подчеркивают, что окончательное решение по поводу снятия ограничений, о котором должно быть объявлено в понедельник, пока не принято. На данный момент правительство рассматривает ряд вариантов, основным из которых является перенос снятия ограничений на четыре недели. Этот шаг позволит более эффективно развернуть программу вакцинации, так как количество возрастных групп, которые смогут получить вакцину, увеличится.

Вариант «Дельта», впервые выявленный в Индии, в настоящее время является причиной 90% случаев заражения коронавирусом в Великобритании. По данным Службы общественного здравоохранения Англии (PHE), вероятность заразиться им на 60% выше, чем вариантом «Альфа» (кентский штамм).

При нынешних темпах роста, по прогнозам, к 21 июня в Великобритании будет зафиксировано 15 000 случаев заражения в день, а к концу июля будет достигнут январский уровень заражения – даже без продолжения снятия ограничений.

Источник: BBC.