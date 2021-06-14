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Теннисист Энди Маррей поделился своими планами

Теннисист Энди Маррей поделился своими планами
Фото:123rf.com

Бывшая первая ракетка возвращается на корт

14 июня во время пресс-конференции Маррей, трехкратный чемпион турниров Большого шлема и бывшая первая ракетка мира, рассказал о своих планах на будущее и заявил, что здоровье, а не успех на корте является его приоритетом на данном этапе карьеры. Он признал, что до сих пор не знает, способен ли он выдержать суровые испытания большого спорта перед Уимблдонским турниром, который начнется 28 июня.

Маррей, не игравший с марта, отметил: «Я точно не знаю, чего от меня ждут, но, судя по тому, что можно увидеть в социальных сетях, многие люди не думают, что я смогу играть и соревноваться на этом уровне». Однако он уверен, что по-прежнему может играть на высшем уровне, и у него будет шанс продемонстрировать это 15 июня в матче с французом Бенуа Пэром, который состоится в рамках Queen’s Club Championships.

34-летний Маррей не планирует оставлять спортивную карьеру. Хотя теннисист и умерил свои ожидания, он считает, что у него есть будущее в большем спорте. Матч с Пэром будет для Маррея первой игрой на траве с 2018 года, так как он долгое время проходил лечение после травмы бедра. «Я хочу играть как можно дольше. Я знаю, что все еще могу соревноваться с лучшими игроками мира», – заявил теннисист.

Источник: Metro.

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