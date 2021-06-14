Королева встретилась с Джо Байденом

Президент и первая леди США посетили Виндзорский замок

Джо Байден с супругой посетили Виндзорский замок после завершения саммита G7 в Корнуолле, на котором лидеры крупнейших экономик мира обсудили такие вопросы, как вакцинация и изменение климата. Пара также встретилась с королевой в пятницу, когда Ее Величество участвовала в приеме для лидеров стран G7 в ботаническом саду «Проект Эдем».

Президент и первая леди США прилетели из Корнуолла в лондонский аэропорт Хитроу на самолете, а затем на вертолете отправились в Виндзор. Королева встретила их во дворе Виндзорского замка. Джо и Джилл Байден вместе с Елизаветой II наблюдали торжественную церемонию, затем президент совершил осмотр почетного караула в сопровождении командующего подразделением. После этого гости были приглашены в замок на чаепитие.

Представители дворца заявили, что президентская чета уехала чуть позже 18:00 по британскому летнему времени, то есть они провели в замке около сорока минут. Весь визит длился чуть более часа, то есть на десять минут дольше, чем было запланировано. Джо Байден впоследствии отметил, что королева напомнила ему о его матери; он пригласил королеву посетить Белый дом.

Визит Джо и Джилл Байден в Виндзорский замок состоялся на следующий день после того, как королева отметила свой официальный день рождения. В 2021 году из-за пандемии коронавируса парад по этому случаю был проведен в сокращенном формате и на территории Виндзорского замка, а не в центре Лондона.

Источник: BBC.