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Против министерства внутренних дел подали претензию

Против министерства внутренних дел подали претензию
Фото:123rf.com

Заявление связано с новым планом по иммиграции

Министр внутренних дел Прити Пател представила подготовленный министерством «Новый план по иммиграции» (New Plan for Immigration), отметив, что это значительный пересмотр системы предоставления убежища.

Согласно новым правилам беженцам, прибывающим в Великобританию по несанкционированным маршрутам, будет отказано в автоматическом предоставлении права на убежище. Их дела будут регулярно пересматриваться с целью отправки этих беженцев в безопасные страны, через которые они прибыли. Лицам, которые не могут быть немедленно направлены в другую страну, будет предложен временный статус — максимум на 30 месяцев, с ограниченными правами и льготами.

Юридическую претензию подали пятеро просителей убежища, которых может коснуться новый план. Они утверждают, что метод проведения консультации косвенно дискриминировал их, поскольку министерство внутренних дел не предприняло значимых шагов для обеспечения их участия в ней. По словам заявителей, они хотели воспользоваться консультацией, но не смогли, так как не знают ни английского, ни валлийского языка, а консультационные документы были доступны только на этих языках.

Представитель министерства внутренних дел заявил, что ведомство не согласно с предъявленными претензиями. Если заявители докажут свою правоту, министерству внутренних дел, возможно, придется возобновить консультацию.

Источник: The Independent.

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