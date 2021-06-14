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Снятие ограничений отложено до 19 июля

Снятие ограничений отложено до 19 июля
Фото:instagram.com/borisjohnsonuk

Борис Джонсон объявил о продлении локдауна

Премьер-министр Великобритании сообщил о переносе четвертого этапа снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, с 21 июня на 19 июля. Это позволит большему количеству людей получить вторую дозу вакцины до того, как основная часть ограничений будет снята, сообщает Sky News. Кроме того, новый анализ, выполненный Службой общественного здравоохранения Англии (PHE) впервые подтвердил, что полная вакцинация действительно эффективна для предотвращения тяжелых случаев при заражении штаммом «Дельта».

Вакцина Pfizer/BioNTech эффективна на 96% после получения второй дозы, а вакцина Oxford/AstraZeneca – на 92%.

Продление ограничений не затронет свадьбы и похороны: на эти мероприятия все еще можно приглашать более 30 гостей при условии соблюдения правил социального дистанцирования. Кроме того, будет продолжено проведение матчей Евро-2020 и некоторых театральных представлений, сообщает BBC.

На протяжении последних шести дней в Великобритании ежедневно регистрировалось более 7 000 случаев заражения коронавирусом, при этом на штамм «Дельта» в настоящее время приходится более 90% новых случаев заболевания.

Через две недели будет проведена проверка, после которой правительство примет решение, снять ограничения 19 июля или досрочно, 5 июля.

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