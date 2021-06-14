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Экономика Великобритании может сильно измениться

Экономика Великобритании может сильно измениться
Фото:123rf.com

Перемены будут связаны с цифровой валютой

На прошлой неделе Банк Англии начал консультации по цифровой валюте центрального банка (Central bank digital currency, CBDC) и регулированию частных цифровых валют.

Цифровые деньги становятся все более важными для функционирования экономики: они составляют 97% циркулирующей денежной массы. Но они, в отличие от физических денег, создаются не центральным банком или правительством, а коммерческими банками.

CBDC позволит физическим и юридическим лицам хранить цифровые деньги непосредственно на счетах в центральном банке. Создав CBDC, центральный банк значительно снизит угрозу, исходящую от небанковских валют, таких как биткойн. Ключевым преимуществом будет то, что созданные правительством цифровые деньги никогда не подвергнутся риску утечки, как в случае с деньгами коммерческих банков. Это будет самый безопасный вид сбережений, поддерживаемых государством.

CBDC имеет и потенциальные недостатки. Введение цифровой валюты центрального банка может создать конкуренцию между банками как учреждениями, где люди могут хранить свои сбережения. Вторая проблема – конфиденциальность: CBDC теоретически позволит государству контролировать цифровые платежи. Однако Банк Англии будет подчиняться тем же правилам конфиденциальности, что и любой другой поставщик технологий, в том числе общему регламенту по защите данных (GDPR).

Общедоступные цифровые деньги могут повлечь самый серьезный сдвиг в денежной системе с момента введения монополии центрального банка на банкноты и монеты почти двести лет назад.

Источник: The Guardian.

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