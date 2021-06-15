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Джонсон выступил в защиту результатов саммита G7

Джонсон выступил в защиту результатов саммита G7
Фото:flickr.com/number10gov

Активисты раскритиковали итоговое заявление

Экоактивисты и борцы с бедностью выразили глубокое разочарование тем, что страны G7 не смогли подкрепить финансовой поддержкой выраженное в коммюнике стремление положить конец пандемии, стать лучше и справиться с чрезвычайной ситуацией, связанной с глобальным потеплением. Итоговое заявление саммита не содержало плана, по которому предполагается сокращать выбросы от сжигания угля, для малообеспеченного населения предлагалось только закупить 1 млрд вакцин от коронавируса на следующий год и не говорилось о новых обязательствах по борьбе с нарушениями прав человека в Китае.

Британские чиновники заявили, что задача саммита G7 состояла в том, чтобы сформулировать дорожную карту, а не составить подробный план и взять на себя финансовые обязательства – это, скорее всего, будет сделано на саммите G20 или ноябрьской конференции ООН, которая будет посвящена проблеме изменения климата.

С критикой выступил и бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун – он считает, что саммит G7 в 2021 году запомнится одним: Борис Джонсон не смог выполнить обещание вакцинировать население всего мира. Браун поддержал мнение Всемирной организации здравоохранения, что странам G7 необходимо было взять на себя обязательства по распространению 11 млрд вакцин, а не 1 млрд.

Борис Джонсон отверг обвинения и сказал, что страны G7 поставили цель вакцинировать весь мир к концу года. Кроме того, по словам премьер-министра, из 1,5 млрд вакцин, использованных по всему миру, 500 млн были предоставлены благодаря сделке, заключенной между правительством Великобритании и производителем вакцины Oxford/AstraZeneca.

Источник: The Guardian.

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