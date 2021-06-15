Модель Пенни Ланкастер стала офицером полиции

Бывшая правонарушительница теперь блюститель порядка

50-летняя модель и фотограф Пенни Ланкастер, жена Рода Стюарта, была замечена во время патрулирования улиц. Она приняла решение пройти обучение в полиции после участия в шоу Famous and Fighting Crime в 2019 году, в котором знаменитости помогают офицерам патрулировать улицы, и с апреля начала свою службу в полиции лондонского Сити. Ее 76-летний супруг полностью поддерживает это решение.

Недавно Пенни приняла участие в программе Good Morning Britain, где рассказала, что пока ей не пришлось никого арестовывать, но зато удалось спасти женщину, которая собиралась совершить суицид и «отчаянно нуждалась в помощи». Пенни добавила, что во время работы опирается на свой жизненный опыт.

Для Пенни ее новая работа стала еще одной возможностью помогать людям – наряду с благотворительной деятельностью, которой фотомодель тоже занимается. Хотя в молодости ее саму задерживали за нарушение общественного порядка, сейчас она чувствует, что работа в полиции – это ее призвание. Своим примером Пенни доказала, что никогда не поздно начать новую страницу жизни и найти дело по душе.

Источник: Daily Mail.