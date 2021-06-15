Прогноз аналитиков на матч Турция – Уэльс

У турецкой сборной есть все шансы на победу

16 июня в Баку состоится матч второго тура в группе A на Евро-2020 между сборными Турции и Уэльса.

Аналитики подсчитали, что вероятность победы турецкой сборной составляет 40%, ничьей – 31%, а победы валлийской команды – 29%. Главным претендентом на то, чтобы забить гол, считается форвард турецкой команды Бурак Йылмаз.

Встречу обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем.

12 июня команда Уэльса сыграла вничью против сборной Швейцарии. Последняя была близка к победе: на 85-й минуте матча Марио Гавранович отправил мяч в ворота, однако нападающий Швейцарии забежал за линию офсайда, поэтому гол не засчитали.

11 июня турецкая сборная проиграла итальянцам. Хотя сборная Италии сейчас очень сильна и остановить ее любому сопернику будет тяжело, после первого пропущенного гола турки упали духом. В результате итальянцы всю игру владели преимуществом. Безусловно, играть против команды Уэльса туркам будет не так тяжело, как против сборной Италии, и у них – все шансы на победу.