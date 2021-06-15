Работающим родителям доступна программа Tax-Free Childcare

Полученные средства можно потратить на уход за детьми

Tax-Free Childcare – это программа по предоставлению государственной надбавки работающим родителям. Полученные средства можно использовать для оплаты официально зарегистрированных клубов отдыха, няни или спортивных мероприятий. Надбавка поможет родителям организовать для детей веселые каникулы, сэкономив при этом деньги.

Программа доступна родителям детей в возрасте до 11 лет или до 17 лет, если ребенок имеет инвалидность. На каждые £8, внесенных на счет, семьи получат дополнительно £2 в виде государственной надбавки. Однако надбавка не должна превысить £500 за каждые три месяца (£1 000, если ребенок является инвалидом).

Более 282 тыс. работающих родителей воспользовались своими счетами в марте 2021 года, что является самым высоким показателем с момента ее запуска в апреле 2017 года. Родители и опекуны могут проверить свое право на участие и зарегистрироваться в программе Tax-Free Childcare через сайт gov.uk.

Каждому ребенку, соответствующему требованиям программы, требуется завести собственную учетную запись Tax-Free Childcare. Если в семье более одного ребенка, учетную запись следует создать для каждого. После этого государственная надбавка в размере 20% будет добавляться к вкладу, открытому на ребенка.

Владельцы счетов должны подтверждать актуальность своих данных каждые три месяца, чтобы иметь возможность и дальше получать правительственную надбавку.