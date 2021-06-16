Благотворительный концерт «Дети – детям»

Пианист Алексей Демченко совместно с представительством Россотрудничества и посольством РФ в Великобритании организует концерт молодых талантливых музыкантов в поддержку благотворительного фонда «Подари жизнь». В программе – произведения Моцарта, Чайковского, Шопена и Шумана. Мероприятие носит просветительский характер и направлено на повышение осведомленности о неизлечимых заболеваниях. В этом году фонд «Подари жизнь» отмечает свое десятилетие.

КОГДА: 23 июня с 18:30 до 20:30

ГДЕ: RosSotrudnichestvo, 37 Kensington High Street, London W8 5ED

БИЛЕТЫ: £5

(www.eventbrite.co.uk/e/charity-concert-kids-for-kids-tickets-157877813791)