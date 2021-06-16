Выставка «Фаберже в Лондоне: от любви до революции»

В Лондоне откроется выставка знаменитого российского ювелира Карла Фаберже. В экспозиции впервые будут представлены три императорских яйца Фаберже из коллекции музеев Московского Кремля: «Трехсотлетие дома Романовых», «Московский кремль» и «Александровский дворец». Также посетители смогут увидеть ювелирные изделия Фаберже из коллекции Елизаветы II, в том числе статуэтку «Самка и три кролика» и портсигар. В общей сложности будут выставлены более 200 экспонатов.

КОГДА: с 20 ноября 2021 года по 8 мая 2022 года, с 10:00 до 17:45 (со среды по воскресенье)

ГДЕ: Victoria and Albert Museum, Cromwell Road, London SW7 2RL

БИЛЕТЫ: бесплатный билет можно забронировать до 18 июля (www.vam.ac.uk/exhibitions/book-free-timed-entry)