Выставка «The Origin»

Проект, созданный художником Беном Джаддом и студентами Кингстонского университета, исследует тему формирования сообществ и важность их существования в больших городах. Он объединяет комьюнити, окружающие Галерею Стэнли Пикера, и предлагает им представить бесклассовое, гуманное сообщество, основой которого станет всеобщее чувство ответственности. Посетители выставки увидят различные объекты, изображения и костюмы, создающие представление о воображаемом сообществе, его истории и культуре. Интересный нюанс: экспонаты не подписаны – автор предлагает гостям самостоятельно поразмышлять об идентичности мифического сообщества и отдаться на волю воображения.

КОГДА: по четвергам, пятницам и субботам до 3 июля с 11:00 до 17:00 (расписание мероприятий в рамках выставки – www.stanleypickergallery.org/programme/theorigin)

ГДЕ: Stanley Picker Gallery, 3 Portland Road, Kingston upon Thames KT1 2SG

БИЛЕТЫ: вход свободный (www.eventbrite.co.uk/e/stanley-picker-gallery-visit-ben-judd-the-origin-tickets-153014792363)