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Фестиваль искусств «Фриндж» в Эдинбурге

Фестиваль искусств «Фриндж» в Эдинбурге

Edinburgh Festival Fringe – крупнейший и наиболее демократичный театральный форум Европы. Это территория многочисленных шоу (мюзиклы, опера, цирк, театр, кабаре, стендап), открытая для всех, кто хочет поделиться своим творчеством. В рамках фестиваля используется порядка 200 площадок – из наиболее неординарных можно вспомнить заднее сиденье такси, общественный туалет и гостиные в домах жителей Эдинбурга. Каким будет формат мероприятия в 2021 году, пока неизвестно, все зависит от уровня пандемических ограничений.

КОГДА: с 6 по 30 августа, с 11:00 до 21:00
ГДЕ: 180 High Street, Edinburgh EH1 1QS
БИЛЕТЫ: www.edfringe.com/learn/news-and-events/fringe-2021-first-shows-available-to-book-01-july

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