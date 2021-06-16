Британия со вкусом: гастротур по стране

Чтобы узнать страну, недостаточно посетить известные места: надо попробовать ее на вкус, отведав местные блюда. И не в дорогом ресторане для туристов, а в небольшом местном пабе, кафешке, таверне… Многие из тех, кто приезжает в Великобританию, знают только о фиш-энд-чипс и считают британскую кухню скудной. Конечно, фиш-энд-чипс – наше все, но помимо него существует множество блюд, которые обязательно надо попробовать. Что можно отведать в разных уголках Британии? Отправляемся в гастрономическое путешествие!

Шотландия

Готовьтесь наслаждаться здесь не только природой и великолепными замками, но и аутентичными блюдами.

Пикша по-арбротски (Arbroath Smokies) – засоленная рыба, копченная на твердых породах древесины – деликатес, появившийся в небольшой рыбацкой деревушке недалеко от Арброта. По легенде, рецепт возник так: однажды ночью загорелся местный магазин, и когда огонь был потушен, люди обнаружили, что находившиеся там бочки с засоленной рыбой хорошенько прокоптились. Попробовали – понравилось, поэтому способ приготовления взяли на вооружение. Благодаря уникальному методу приготовления рыба приобретает красивый медный окрас и густой дымный аромат. Оригинальной считается только рыба, приготовленная в радиусе восьми километров от Арброта. Сегодня пикша по-арбротски экспортируется по всему миру.

Если вы оказались в Шотландии, обязательно попробуйте хаггис (Haggis) – это тот редкий случай, когда по не самому аппетитному описанию трудно предположить, насколько вкусен результат. Фарш из субпродуктов (сердце, печень и легкие овцы) смешивают с салом, луком, овсянкой и пряностями и вываривают в овечьем желудке. Внешне блюдо похоже на фаршированные животные кишки или домашнюю колбасу, а подают его с пюре из брюквы и картофеля. Хаггис можно круглый год найти в любом шотландском пабе, но особенно он в чести в день (а точнее, ночь) Бернса, который празднуют 25 января.

Ну и на десерт – знаменитый шотландский кранахан (Cranachan), смесь взбитых сливок, виски, меда, малины и овсяных хлопьев. Традиционно вместо сливок использовали шотландский козий сыр кроуди. Если повезет, вам разрешат сделать собственный кранахан: официант приносит ингредиенты, а вы творите шедевр на свой вкус.

Северная Англия

Из Шотландии движемся в графство Камбрия, где нас ждут камберлендские сосиски (Cumberland Sausage), знаменитые уже пятьсот лет. Свое название эти колбаски получили благодаря свиньям камберлендской породы, которые могли выдержать суровые зимние условия Северной Англии. Пряные, сочные сосиски отличаются необычной формой: это не привычные отдельные колбаски, а закрученные спиралью колбасы длиной около полуметра (бывает и больше). В рецепте используется много специй – попробуйте только сказать после этого, что английская кухня пресная.

Следующая остановка – графство Йоркшир, со знаменитым йоркширским пудингом (Yorkshire Pudding), непременным атрибутом рождественского ужина и традиционного воскресного обеда. Говорят, здешние повара изобрели такой пудинг, дабы сэкономить и использовать жир, который при приготовлении мяса капал на поддон. Тесто помещали в формочки и ставили их на горячий поддон под кусок баранины. Так тесто пропитывалось мясным соком, а в готовый пудинг можно было положить небольшие кусочки мяса – вот тебе и съедобная тарелочка. Капли жира теперь не собирают, а вот чашечку пудинга для мясной подливки используют, причем по всей Англии. Кстати, соберетесь есть йоркширский пудинг – вооружитесь линейкой: настоящий пудинг из Йорка должен быть не менее четырех дюймов в высоту, то есть чуть более десяти сантиметров.

На десерт – пирог могги (Moggy Cake), не имеющий к кошкам (moggy, moggie на английском сленге означает «беспородный кот») никакого отношения. Название, скорее всего, происходит от древнескандинавского слова «múgi», означающего «мука» или «кукуруза» и отражает наследие викингов в Йоркшире. Пирог представляет собой имбирный бисквит без яиц, щедро пропитанный светлой патокой. Не найдете могги – отведайте йоркширский паркин, по похожему рецепту из тех же мест.

Западная Англия

Ланкаширское жаркое (Lancashire Hotpot): быстро, вкусно, сытно – вот главный принцип английской кухни времен промышленной революции, когда готовить было некогда, да и особо не из чего. Выручало вот такое «горшочек, вари»: покидал овощи, картофель, баранину, поставил на медленный огонь; смену отработал и пришел домой – обед готов. Изначально в горшочке намешивалось все, в том числе и почки ягненка, и устрицы. Со временем устрицы отошли в прошлое, теперь в жаркое идет только разное мясо. Словом, хочется горяченького – добро пожаловать в Ланкашир.

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Заедем по пути в Ливерпуль, чтобы попробовать скаус (Scouse) – тушеное мясо с овощами. Рецепт прибыл в ливерпульский порт из Норвегии и так прижился, что коренных ливерпульцев стали называть скаусами. В отличие от ланкаширского жаркого, здесь используется говядина и перед тем, как закинуть мясо в горшочек, его обжаривают, а потом уже добавляют к тушеным овощам. И если в Ланкашире готовили мясо с овощами, то в бедняцких районах Ливерпуля скорее овощи с мясом. Сейчас, конечно, нет перебоев с говядиной, и в любом пабе Ливерпуля вас ждет вкусный и наваристый скаус.

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Центральная Англия

Ну что, перекусили? Теперь пора серьезно поесть. Отправляемся в Лестершир – какую только кухню мира вы здесь не найдете: и индийскую, и арабскую, и карибскую, и турецкую. Но если вы все-таки приехали за традиционной английской пищей, то не забудьте, во-первых, купить знаменитый сыр «Красный Лестер» и, во-вторых, отведать мелтон-моубрейских пирожков со свининой (Melton Mowbray Pork Pies) – слепленные вручную хрустящие сундучки с мясной начинкой, покрытые аппетитной золотой корочкой. Главное отличие от остальных мясных пирожков – начинка (тающие во рту рубленые кусочки свинины в насыщенном мясном желе, а не фарш) и форма (точнее, бесформенность: их выпекают не в формочках, а прямо так, на противне, и оттого они не выглядят аккуратно приглаженными).

Другие оригинальные пирожки – клэнджеры (Clangers) – можно отведать в Бедфордшире. Это продолговатая полоска теста с двойной начинкой: с одной стороны из мяса с овощами, а с другой – сладкая, обычно из джема или фруктов. Сверху традиционно делают насечки – «вкусовые границы». Говорят, такие лепешки женщины Бедфордшира готовили своим мужьям на работу. Изначально клэнджеры варили, как пудинг, с добавлением сала, а сейчас предпочитают выпекать, как пирожки. Причем для тех, кто не рискует пробовать двойную начинку, есть более привычный вариант: мясо с овощами, печень и лук, бекон и картофель – все, чего душа пожелает.

Центральный Лондон

Чем можно удивить в Лондоне? Какой только кухни тут не найдешь! И все-таки не английский завтрак и не фиш-энд-чипс: заливные угри (Jellied Eels) – вот что надо здесь попробовать. Исторически рецепт возник в XVIII веке в Ист-Энде. Когда-то угри были настолько распространены в Темзе, что рыболовные сети ставили по течению до самого Лондона, а это блюдо было основной едой для лондонских бедняков. Угрей вываривали в пряном бульоне с ароматными травами и давали ему застыть, так что образовывалось насыщенное густое желе. Вкусно, питательно и дешево. Сейчас угрей можно найти разве что в магазинах деликатесов, но заливных угрей по-прежнему подают во многих ресторанах, чаще всего с пирогом и пюре.

За десертом отправляемся в Итон. Знаменитый «Итонский замес» (Eton Mess) – сочная клубника, хрустящее безе и нежнейшие сливки – настолько завораживающе вкусен, что оторваться невозможно. Десерт, сделанный по любимому английскому принципу «покидал и забыл» (или «чем проще, тем лучше»), популярен с середины XIX века – им угощали игроков и болельщиков во время ежегодных соревнований по крикету в Итонском колледже. Местная легенда гласит, что десерт был придуман на пикнике, когда чья-то собака перевернула блюдо с безе. Безе раскрошилось на кусочки, и его по-быстрому залили сливками и добавили клубнику. Получилось очень неряшливо, зато просто пальчики оближешь. Это лишний раз доказывает, что случайности часто становятся шедеврами.

Юго-Западная Англия

Незаметно добрались мы и до юга Англии, прихватив пару-тройку лишних килограммов. Вдох-выдох: тут есть еще чем полакомиться! Мы в Корнуолле – а значит, нельзя не отведать знаменитых корнуолльских пирожков (Cornish Pasty). Представьте себе этакий чебурек, но из песочного теста, с кусочками рубленого мяса, картофелем и брюквой и с плетеной косичкой по краям. Такие пирожки жены шахтеров готовили мужьям на обед – и мясо, и гарнир, и хлеб в придачу, а косичка служила своего рода ручкой. Съел пирожок – выбросил краюшку, чтобы подкормить злых эльфов шахты. Так или иначе, но пирожки стали национальным достоянием Англии. Кстати, они обеспечивают без малого 6% продовольственной экономики Корнуолла. Кто пирогов не едал, тот в Корнуолле не бывал!

«Эх, Карлсон, не в пирогах счастье», – говорил Малыш своему шаловливому другу. «А в чем же еще?» – недоумевал тот. И был прав! Видимо, в душе он все же был англичанином. Еще одно важное для Англии блюдо – звездный пирог (Stargazy Pie), известный с XVI века. Легенда с ним связана такая. Один моряк отправился в море в шторм, чтобы спасти деревню от голода. Поймал он всего ничего, но рыбы было семь разновидностей, и из всего улова сделали пирог. А в доказательство того, что рыба все-таки там есть, оставили рыбьи головы торчать наружу. Так и повелось. Теперь рыбки выглядывают из-под корочки пирога, напоминая о голодных моряках. Если повезет, можно найти пирог из семи видов рыб, как было изначально, но чаще всего встречается пирог с сардинами или скумбрией, что тоже очень даже вкусно.

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Как видим, королевство богато не только на акценты, но и на местные блюда. В какой бы регион вы ни приехали, вы всегда найдете уникальное лакомство: пироги, колбасы, десерты – страна, как кулинарная книга, каждый раз открывается с новой страницы и каждый раз удивляет. И если вы еще не распробовали, какова Британия на вкус, самое время это сделать!

Подготовила Оксана Кеш