Энтони Гормли верит в бессмертие своих работ

Скульптор рассказал, о чем мечтает

Известный британский скульптор Энтони Гормли надеется, что его «железные люди» на пляже в графстве Мерсисайд простоят еще минимум тысячу лет.

Сто чугунных статуй, созданных по слепкам тела самого Гормли, были установлены в 2005 году на пляже Кросби. Этот ансамбль под названием «Другое место» должен был находиться в Кросби всего шестнадцать месяцев – даже хотели убрать раньше положенного срока: в службу спасения часто поступали жалобы – некоторые по ошибке принимали скульптуры за живых людей, нуждающихся в помощи. В итоге инсталляцию оставили на постоянной основе.

Спустя некоторое время несколько статуй пропали после того, как их бетонные опорные сваи разрушились. В 2019 году была проведена операция, в ходе которой пятьдесят одну статую удалось вернуть на изначальное место. Затем вмешался коронавирус и все остановилось. В этом году действия возобновились под руководством самого Гормли. К своему неудовольствию, он обнаружил, что статуи установлены под неправильным углом. Некоторые координаты GPS, обозначающие места нахождения статуй оказались неверными пришлось задействовать металлоискатель – чтобы их найти. Дело увенчалось успехом, и теперь все изваяния расставлены по своим местам.

Источник: The Guardian.